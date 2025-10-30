باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی البرز با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: البرز جزو استان‌های پیشرو در صنعت کشور است و با حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از متخصصان داخلی، می‌توانیم ضمن کاهش وابستگی ارزی، اشتغال و تولید را افزایش دهیم.

سید محمد اتابک گفت: استان البرز از جمله استان‌های مولد کشور است و سهم ارزش افزوده صنعتی آن در کشور بسیار قابل توجه است. کمتر استانی در کشور داریم که بیش از ۴۰ تا ۴۴ درصد فعالیت‌های آن مربوط به صنعت باشد و البرز جزو این استان‌هاست.

وی با اشاره به پتانسیل بالای استان برای توسعه صنعتی، افزود: ظرفیت‌های زیادی در البرز وجود دارد که می‌توان ضریب صنعتی شدن آن را با استفاده از فعالیت‌های بومی‌سازی و توسعه صنایع افزایش داد. کارخانه‌ای که امروز از آن بازدید داشتیم، تعمیر و تولید ترمزهای راه‌آهن را بر عهده دارد؛ کاری که در گذشته در داخل کشور انجام نمی‌شد و اکنون به تولید داخل منتقل شده است.

وزیر صمت ادامه داد: این موضوع باعث صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، بهره‌گیری از متخصصین داخلی و ایجاد اشتغال ارزشمند برای آنان شده است. امیدواریم بتوانیم با حمایت از تأمین قطعات یدکی و تسریع در فرآیند تولید، به توسعه این واحدها و افزایش توان تولید کشور کمک کنیم.

او خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با همراهی بخش‌های مختلف، مسیر تولید و صنعتی شدن استان البرز را هموارتر کنیم و از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره ببریم.