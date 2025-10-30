وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البرز جزو استان‌های پیشرو در صنعت کشور است و با حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از متخصصان داخلی، می‌توانیم ضمن کاهش وابستگی ارزی، اشتغال و تولید را افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی البرز با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: البرز جزو استان‌های پیشرو در صنعت کشور است و با حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از متخصصان داخلی، می‌توانیم ضمن کاهش وابستگی ارزی، اشتغال و تولید را افزایش دهیم.

 سید محمد اتابک گفت: استان البرز از جمله استان‌های مولد کشور است و سهم ارزش افزوده صنعتی آن در کشور بسیار قابل توجه است. کمتر استانی در کشور داریم که بیش از ۴۰ تا ۴۴ درصد فعالیت‌های آن مربوط به صنعت باشد و البرز جزو این استان‌هاست.

 وی با اشاره به پتانسیل بالای استان برای توسعه صنعتی، افزود: ظرفیت‌های زیادی در البرز وجود دارد که می‌توان ضریب صنعتی شدن آن را با استفاده از فعالیت‌های بومی‌سازی و توسعه صنایع افزایش داد. کارخانه‌ای که امروز از آن بازدید داشتیم، تعمیر و تولید ترمزهای راه‌آهن را بر عهده دارد؛ کاری که در گذشته در داخل کشور انجام نمی‌شد و اکنون به تولید داخل منتقل شده است.

 وزیر صمت ادامه داد: این موضوع باعث صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، بهره‌گیری از متخصصین داخلی و ایجاد اشتغال ارزشمند برای آنان شده است. امیدواریم بتوانیم با حمایت از تأمین قطعات یدکی و تسریع در فرآیند تولید، به توسعه این واحدها و افزایش توان تولید کشور کمک کنیم.

 او خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با همراهی بخش‌های مختلف، مسیر تولید و صنعتی شدن استان البرز را هموارتر کنیم و از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره ببریم.

برچسب ها: صنعت معدن ، قطب صنعت
خبرهای مرتبط
شهرکرد/
اختصاص بیش از هفت میلیارد ریال به قطب صنعت خاتم کاری
انجام مطالعات اکتشافی مواد معدنی در نوار مرزی خراسان جنوبی
اراک/
نگاهی به توانمندیها و مشکلات قطب چهارم صنعت کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت بسته جبرانی برای ناترازی انرژی تامین کرد
آخرین اخبار
دولت بسته جبرانی برای ناترازی انرژی تامین کرد
البرز قطب صنعتی کشور است
پرداخت ۸۰ میلیارد ریال حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان البرزی