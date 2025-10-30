رقابت‌های جذاب هاکی روی یخ دختران با قهرمانی تیم سیمرغ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در سی امین بازی لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال مصاف تیم‌های سیمرغ و هما پس از تساوی ۲-۲ در وقت‌های معول و اضافی با برتری سیمرغ در ضربات پنالتی به پایان رسید

 این بازی چهارشنبه ۷ آبان با حضور پرشور خانواده‌ها و میهمانانی، چون خانم‌ها دکتر شاکری فر، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان تهران، دربند سری نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی و اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان و آقایان بهرام ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، ابراهیم میرزا حسینی رییس کمیته صحرانوردی فدراسیون اسکی باباپور رئیس کمیته رول اسکی و رئیس هیئت مازندران فدراسیون اسکی در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد. در وقت‌های معمول و اضافی برای شاگردان الهام مدیر دهقان و هلیا سوهانی تیم هما ملیحه علی بیکلو و فرنیا یوسفی گل زدند و گل‌های شاگردان حدیث پورهاشمی و دیبا فرزام نیا را شارمین طباطبایی و ملیکا مهابادی را به ثمر رساندند. در ضربات پنالتی رومینا اسماعیلی دروازه بان سیمرغ عملکرد بهتری داشت و پیروزی و قهرمانی تیمش را رقم زد. در پایان این بازی هم ملیکا مهابادی از تیم سیمرغ و رها عبدالرحیمی از تیم هما تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. قضاوت این بازی را حوریا غریبی، صفورا تقی نژاد، عطیه رضایی و عطیه شریفیان برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

 بدین ترتیب در جدول رده بندی تیم‌های سیمرغ و هما هر دو ۳۲ امتیازی شدند و به دلیل پیروزی‌های بیشتر تیم سیمرغ در بازی‌های رودرو این تیم قهرمان شد و تیم هما در رده دوم جای گرفت. پیش از این نیز تیم‌های تندر با ۲۰ و سپندار با ۷ امتیاز سوم و چهارم شده بودند.

برچسب ها: هاکی روی یخ ، مسابقات هاکی
