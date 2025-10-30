دادستان چمستان از بازداشت سه نفر از اعضای نزدیک خانواده یک خواننده مازندرانی به اتهام قتل عمد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان حسن زاده دادستان چمستان گفت: در پی درگذشت یکی از خوانندگان استان مازندران در سال گذشته و شکایت اولیای دم، علیرغم اینکه در بدو امر، ادله‌ای مبنی بر قتل عمدی در پرونده، وجود نداشت ولی امروز با تحقیقات دقیق و گسترده، ابعاد تازه‌ای تحت عنوان قتل عمدی در این پرونده مشخص شده است.

او افزود: در این راستا تحقیقات مقدماتی با وصف محرمانه انجام و در نهایت با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و تحقیقات فنی و علمی صورت گرفته، عوامل دخیل در قتل شناسایی و در همین راستا ۳ نفر (تحت عناوین مشارکت و معاونت) تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

حسن زاده با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل هنوز کشف نشده است، گفت: متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند.

دادستان چمستان افزود: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و علت و انگیزه متهمین از قتل در حال انجام است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: قتل عمد ، دادگستری مازندران
خبرهای مرتبط
پلیس از راز جسد سوخته در خودرو پرده برداشت
قصاص و حبس پایان پرونده «کلثوم اکبری» قاتل سریالی
قتل پدر به دست پسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
افزایش ایمنی شبکه گاز مازندران با اجرای طرح کوپلینگ یک‌تکه
بازداشت ۳ نفر از نزدیکان خواننده مازندرانی به اتهام قتل
نجات گمشدگان جنگل ایزدشهر
تساوی نساجی و نفت در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی غیر مجاز در جویبار
آزادی مشروط متهم پرونده موبایل موسوی
هشدار سیل در مازندران
استمرار محدودیت‌های ترافیکی تا ۱۰ آبان در جاده‌های شمال
دستگیری کلاهبردار مدعی نفوذ در دستگاه قضایی