مادران؛ محور ترویج نماز در عصر دیجیتال

استاد مرکز تخصصی نماز کشور در دهمین اجلاس استانی نماز با عنوان مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی در کردکوی گفت:بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین می‌تواند نسل جدید را به فرهنگ اقامه نماز پیوند دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن قائمی گفت: خانواده بستر شکل گیری شخصیت انسان است و والدین به ویژه مادر نقش مهمی در ترغیب کودکان به نماز خواندن ایفا می‌کند.

او افزود: نقش تربیتی و فرهنگی مادران در مواجهه با تحولات فناورانه، بیش از پیش اهمیت یافته است

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مادران در نهادینه کردن فرهنگ اقامه نماز، استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین را برای جذب فرزندش به این فریضه الهی ضروری خواند.

استاد مرکز تخصصی نماز کشور افزود: اگر هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم از فناوری نوین به عنوان ابزار قوی برای ترویج فرهنگ نماز استفاده کنیم.

برچسب ها: اقامه نماز ، ترویج نماز درجامعه
