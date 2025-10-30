مادران؛ محور ترویج نماز در عصر دیجیتال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن قائمی گفت: خانواده بستر شکل گیری شخصیت انسان است و والدین به ویژه مادر نقش مهمی در ترغیب کودکان به نماز خواندن ایفا می‌کند.

او افزود: نقش تربیتی و فرهنگی مادران در مواجهه با تحولات فناورانه، بیش از پیش اهمیت یافته است

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مادران در نهادینه کردن فرهنگ اقامه نماز، استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین را برای جذب فرزندش به این فریضه الهی ضروری خواند.

استاد مرکز تخصصی نماز کشور افزود: اگر هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم از فناوری نوین به عنوان ابزار قوی برای ترویج فرهنگ نماز استفاده کنیم.