اتمام ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی تا پایان آذرماه

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده و با همکاری بانک‌ها، تا پایان آبان‌ماه، کل ۲۲۰ هزار واحد سهمیه امسال به بانک‌ها معرفی می‌شود تا تا پایان آذرماه، عقد قرارداد تمامی آنها انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: روند همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی مناسب بوده و شاهد تسریع در اجرای نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی هستیم.

وی ادامه داد: از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، اجرای سهمیه امسال برای مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی ـ که سالانه ۲۲۰ هزار واحد برآورد شده است ـ و همچنین مسکن‌های موجود در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر آغاز شده است.

او بیان کرد: سهمیه در نظر گرفته‌شده برای امسال، ۲۲۰ هزار واحد است که ۲۰ هزار واحد آن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی قرار دارد.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه تاکنون در این زمینه ۱۳۷ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، گفت: از این تعداد، برای ۶۵ هزار واحد قرارداد منعقد شده است.

وی تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده و در همکاری با شبکه بانکی کشور، تا پایان آبان‌ماه کل ۲۲۰ هزار واحد سهمیه امسال به بانک‌ها معرفی می‌شود تا تا پایان آذرماه، تمامی قراردادها نهایی شوند.

برچسب ها: مسکن روستایی ، ساخت مسکن
