باشگاه خبرنگاران جوان - نشست توسعه راهبری قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایستگاه مرکزی راه‌آهن تهران برگزار شد.

رئیس جمهور در این نشست پس از تشریح نکات فنی و تخصصی از سوی کارشناسان، در سخنانی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: برای توسعه راهبری قطارهای حومه‌ای باید کارگروهی تشکیل شود و مسائلی همچون اصلاح ساختار، بهره‌گیری از تجربه مشاوران مجرب داخلی و بین‌المللی، مشخص شدن شیوه مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرای طرح‌ها و تامین منابع را بررسی کند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن و قطارهای حومه‌ای، علاوه بر بهره‌گیری از دانش اساتید و دانشگاهیان کشور، باید از تجربه کشورهای دیگر نیز که در این زمینه پیشگام هستند، استفاده شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از بخش‌های شبکه ریلی کشور ناقص هستند، تأکید کرد: باید نقاط تبادلی ایستگاه‌های مترو و شبکه راه‌آهن منطقه‌ای تکمیل و تجهیز شود تا مسافران و شهروندان بتوانند جابجایی و تردد آسانی با استفاده هم‌زمان از این شبکه داشته باشند.

پزشکیان در این نشست دستور داد هزینه تعمیرات اساسی ۹ دستگاه ریل‌باس و نیز منابع توسعه زیرساخت‌های شبکه ریلی به شیوه‌های مشخص شده، تأمین شود.

رئیس جمهور پیش از این نشست با یک دستگاه قطار حومه‌ای به شهرستان ورامین سفر کرد و با ظرفیت‌ها و کیفیت فعالیت این مسیر از نزدیک آشنا شد.

در ضمن این سفر، پزشکیان بر افزایش بهره‌وری، مأموریت‌محور کردن فعالیت قطارهای حومه‌ای، افزایش کیفیت خدمات در راستای ارتقای رضایت‌مندی مردم، بهبود خدمات برای استفاده تکمیلی خانواده‌ها از مترو و قطار با اتصال ایستگاه‌ها و ایجاد پارکینگ در کنار آنها تأکید کرد. رئیس جمهور پس از بازگشت از مسیر ورامین، با استفاده از مسیر ریلی به مرکز لجستیک و بندر خشک آپرین در محدوده اسلامشهر رفت و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

رئیس جمهور در این بازدید بر کاهش مصرف انرژی، کاهش تأخیر در جابجایی کالا، کنترل سوله‌های موجود در این مرکز توسط هوش مصنوعی و مدیریت عملکردها با تکنولوژی‌های جدید تأکید کرد.

سومین و آخرین بخش برنامه امروز رئیس جمهور، حضور سرزده در مرکز دیسپچینگ، در ساختمان مرکزی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود.

در نشست توسعه راهبری قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که در ایستگاه مرکزی تهران برگزار شده بود، مدیرعامل راه‌آهن نیز در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه پرداخت و گفت: چنانچه طرح توسعه قطارهای حومه و منطقه‌ای تکمیل شود، در مجموع می‌توانیم با ۳۰۰ عدد ریل‌باس، سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر جابجا کنیم.

وی افزود: طرح توسعه سطح ۳ و ۴ قطار حومه‌ای در محور غرب استان تهران نیز ۷۵ درصد پیشرفت داشته است. مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به مزایای استفاده از قطار حومه‌ای تصریح کرد: استفاده از این قطارها باعث می‌شود تا میزان تصادفات جاده‌ای و نیز مصرف سوخت کاهش یابد. همچنین در وقت و هزینه مسافران صرفه‌جویی خواهد شد و علاوه بر این با استفاده از راه‌آهن میزان ترافیک و آلودگی هوا نیز کاهشی می‌شود.

منبع: ریاست جمهوری