امیرسینا بختیاری تکواندوکار وزن منهای ۷۴ کیلوگرم ایران با شکست برابر حریف برزیلی در نیمه‌نهایی پیکار‌های قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین با کسب ۳ مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز برای تیم کشورمان به پایان رسید. رقابت‌های روز هفتم و پایانی امروز (پنجشنبه) در اوزان منهای ۵۳ کیلوگرم بانوان و منهای ۷۴ کیلوگرم مردان برگزار شد که مبینا نعمت‌زاده و امیرسینا بختیاری نمایندگان کشورمان بودند. 

در پایان مسابقات روز هفتم، امیرسینا بختیاری در اولین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد. بدین ترتیب تیم ایران با کسب ۳ مدال رنگارنگ از جمله طلای ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم، مدال نقره مهدی حاجی موسایی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و یک نشان برنز امیرسینا بختیاری در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم به کار خود در قهرمانی جهان پایان داد.

گفتنی است با پایان مسابقات نتایج تیمی و رده‌بندی کشورها از سوی فدراسیون جهانی اعلام خواهد شد. 

در پایان مسابقات در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و امیرسینا بختیاری دور نخست به دیدار با «فرومپات» از تایلند  رفت و ۲ بر یک پیروز شد؛  سپس «جواد آقایف» حریف عنوان‌دار قهرمانی جهان از جمهوری آذربایجان را شکست داد و راهی دور بعد شد. بختیاری برابر « آنخلو مانگونیه» از ایتالیا به روی شیاپ چانگ رفت و در دیداری نزدیک ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

وی در این مرحله برابر «بکاسیل» از قزاقستان به میدان رفت و توانست قاطعانه دو بر صفر پیروز شود و به دور نیمه نهایی صعود کند. بختیاری  در مرحله نیمه نهایی برابر «اویدال پونتز» دارنده مدال برنز المپیک پاریس و نقره جهانی مکزیک روبرو شد ۲ بر صفر در راندشماری باخت و به نشان ارزشمند برنز دست یافت.

در وزن منهای ۵۳ کیلوگرم با حضور ۴۸ تکواندوکار، مبینا نعمت‌زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد و سپس برابر «ماریلا بو حبیب» از لبنان را دو بر صفر شکست داد اما برابر نماینده ترکیه «مروه دنچل»  قهرمان نامدار جهان دو بر صفر شکست خورد و حذف شد.

برچسب ها: تکواندو قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
تکواندو قهرمانی جهان؛
بختیاری به نیمه نهایی صعود کرد/ مدال برنز نماینده ایران قطعی شد
تکواندو قهرمانی جهان؛ نعمت‌زاده از دور رقابت‌ها کنار رفت
تکواندو قهرمانی جهان؛ نعمت زاده و بختیاری با پیروزی آغاز کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم