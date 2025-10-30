باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین با کسب ۳ مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز برای تیم کشورمان به پایان رسید. رقابت‌های روز هفتم و پایانی امروز (پنجشنبه) در اوزان منهای ۵۳ کیلوگرم بانوان و منهای ۷۴ کیلوگرم مردان برگزار شد که مبینا نعمت‌زاده و امیرسینا بختیاری نمایندگان کشورمان بودند.

در پایان مسابقات روز هفتم، امیرسینا بختیاری در اولین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد. بدین ترتیب تیم ایران با کسب ۳ مدال رنگارنگ از جمله طلای ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم، مدال نقره مهدی حاجی موسایی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و یک نشان برنز امیرسینا بختیاری در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم به کار خود در قهرمانی جهان پایان داد.

گفتنی است با پایان مسابقات نتایج تیمی و رده‌بندی کشورها از سوی فدراسیون جهانی اعلام خواهد شد.

در پایان مسابقات در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و امیرسینا بختیاری دور نخست به دیدار با «فرومپات» از تایلند رفت و ۲ بر یک پیروز شد؛ سپس «جواد آقایف» حریف عنوان‌دار قهرمانی جهان از جمهوری آذربایجان را شکست داد و راهی دور بعد شد. بختیاری برابر « آنخلو مانگونیه» از ایتالیا به روی شیاپ چانگ رفت و در دیداری نزدیک ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

وی در این مرحله برابر «بکاسیل» از قزاقستان به میدان رفت و توانست قاطعانه دو بر صفر پیروز شود و به دور نیمه نهایی صعود کند. بختیاری در مرحله نیمه نهایی برابر «اویدال پونتز» دارنده مدال برنز المپیک پاریس و نقره جهانی مکزیک روبرو شد ۲ بر صفر در راندشماری باخت و به نشان ارزشمند برنز دست یافت.

در وزن منهای ۵۳ کیلوگرم با حضور ۴۸ تکواندوکار، مبینا نعمت‌زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد و سپس برابر «ماریلا بو حبیب» از لبنان را دو بر صفر شکست داد اما برابر نماینده ترکیه «مروه دنچل» قهرمان نامدار جهان دو بر صفر شکست خورد و حذف شد.