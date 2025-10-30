باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی در شبکه گاز، گفت: در سالهای اخیر، اقدامات مؤثری در زمینه بهکارگیری اتصالات مفصلی در انشعابات جدید انجام شده که نقش بسزایی در افزایش ایمنی و پایداری جریان گاز داشته است.
او افزود: با وجود این، در انشعابات قدیمی تاکنون اصلاح یا جایگزینی اتصالات مفصلی صورت نگرفته و همچنین طرح کوپلینگ یکتکه نه در انشعابات جدید و نه در قدیمیها به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: اجرای این طرحها بهویژه کوپلینگ یکتکه، نیازمند تخصیص اعتباری قابلتوجه است که برآورد اولیه آن حدود ۷۰ میلیارد تومان میباشد. تأمین این بودجه میتواند گامی اساسی در جهت افزایش ایمنی و پایداری شبکه گاز و کاهش مخاطرات احتمالی در سطح استان باشد.
او افزود: با تحقق منابع مالی و اجرای کامل این طرحها، شبکه گاز مازندران از نظر فنی و ایمنی به استانداردهای روز کشور نزدیکتر خواهد شد.