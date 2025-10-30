باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «راهآهن زیرزمینی» به کارگردانی بری جنکینز، درامی تاریخی درباره تلاش بردگان برای دستیابی به آزادی در قرن نوزدهم است که هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش میشود.
سریال «راهآهن زیرزمینی» روایتگر داستان بردگانی است که در اوایل قرن نوزدهم در جنوب ایالات متحده میکوشند از بند بردهداری بگریزند.
راهآهن زیرزمینی در حقیقت شبکهای از مسیرهای مخفی و خانههای امن بود که به سیاهپوستان آمریکایی کمک میکرد تا در اوایل تا اواسط قرن نوزدهم به سوی آزادی بگریزند.
در این میان، زن جوانی به نام «کورا» در مسیر رهایی از بردگی، به کشفی شگفتانگیز دست مییابد.
سریال «راهآهن زیرزمینی» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش و در ساعتهای ۵ و ۱۲ روز بعد بازپخش میشود.