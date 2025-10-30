باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سلیمان مهدوی در مراسم هماهنگی ویژه‌برنامه‌های ایام فاطمیه در حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری در دو دهه فاطمیه برگزار می‌شود.

او افزود: دهه اول با ضریب سندیت کمتر، پنج شب مراسم عزاداری همراه با سخنرانی و مرثیه‌خوانی از ۹ تا ۱۳ آبان پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبائی‌نسب از تهران به سخنرانی خواهد پرداخت. دهه دوم، با مستندات تاریخی قوی‌تر، از ۲۵ آبان به مدت ده شب، شامل سخنرانی، مرثیه‌خوانی و عزاداری خواهد بود و جزئیات برنامه‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

مهدوی همچنین از برپایی نمایشگاه فرهنگی بیت‌الزهرا (س) در دهه دوم خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و بازسازی نمادین خانه ایشان، در صحن شرقی حرم مطهر برپا خواهد شد و زائران می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از آن بازدید کنند. مدارس نیز می‌توانند برای بازدید گروهی در نوبت صبح و عصر هماهنگی انجام دهند.

او درباره برنامه‌های ویژه بانوان افزود: مراسم ویژه بانوان در دهه دوم به مدت پنج روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های فرهنگی و عزاداری مختص بانوان خواهد بود.

معاون فرهنگی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها تعمیق شناخت نسبت به سیره حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی زائران با اهل بیت (ع) است تا این ایام فرصتی برای تأمل، معرفت و انس بیشتر با آموزه‌های فاطمی فراهم شود.

حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) دومین حرم بزرگ شیراز بعد از حرم شاهچراغ(ع) است که بین‌الحرمین شیراز فاصله بین این دو حرم محسوب می‌شود. حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) برادر حضرت شاهچراغ(ع) و امام رضا(ع) است که همراه با کاروان شاهچراغ(ع) به ایران آمد و به شهادت رسید.