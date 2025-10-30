دومین نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در لامرد وارد فاز اجرایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - طی مراسمی با حضور مقامات استانی و شهرستانی کلنگ پروژه احداث فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت پالایش پارسیان سپهر در شهرستان مهر استان فارس به زمین زده شد.

رئیس ناحیه انتقال برق منطقه لامرد در تشریح این خبر گفت: در حال حاضر ناحیه لامرد دارای یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فعال بوده و این نیروگاه دومین نیروگاه در این منطقه است که وارد فاز اجرایی گردید.

کشتکار در این خصوص افزود: قرار است این نیروگاه ظرفیت تولیدی خود را با اختصاص دو تغذیه‌کننده فشار متوسط به ایستگاه انتقال خوزی- از توابع وراوی در شهرستان مهر- انتقال دهد و بالطبع این موضوع در کاهش بار ترانس‌های انتقال ایستگاه مذکور نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

او در ادامه بر حمایت کامل شرکت برق منطقه‌ای فارس از سرمایه گذاران نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و افزود ناحیه بهره برداری لامرد در این خصوص با همراهی مجموعه فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بومی در این خصوص حمایت کرده و از هیچ تلاشی برای به ثمر نشستن و اجرایی شدن این پروژه‌های حیاتی دریغ نخواهد کرد و در آینده‌ای نزدیک شاهد کلنگ زنی نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس در سطح ناحیه بهره برداری لامرد خواهیم بود.

شهرستان لامرد در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب فارس قرار دارد.

منبع: برق منطقه ای فارس