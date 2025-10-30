معاون وزیر بهداشت، اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، تکمیل نظام ارجاع و پزشک خانواده، ارتقای عوامل اجتماعی سلامت و گسترش خودمراقبتی را به عنوان اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در استان فارس اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در نشستی با مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از عملکرد اثربخش این دانشگاه در اجرای برنامه‌های ملی سلامت تقدیر شد.

او با اشاره به جایگاه برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهارکرد: این دانشگاه همواره به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در کشور شناخته می‌شود و انتظار می‌رود این مسیر تعالی با قدرت ادامه یابد.

معاون وزیر بهداشت، نگاه علمی و آینده‌نگر به حوزه پیشگیری را زمینه‌ساز صرفه‌جویی در هزینه‌های کلان بخش درمان و ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت کشور دانست.

رئیسی، چهار محور کلیدی را به عنوان اولویت‌های حوزه بهداشت در استان فارس برشمرد و تصریح کرد: اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، تکمیل و توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خدمات سلامت، ارتقای شاخص‌های عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) و گسترش فرهنگ خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت جامعه از مهم‌ترین رویکرد‌های کنونی وزارت بهداشت در مسیر تحقق سلامت پایدار است.

او مشارکت مردمی را عامل کلیدی موفقیت برنامه‌های سلامت عنوان کرد و گفت: اجرای موثر برنامه‌های بهداشتی زمانی محقق می‌شود که مردم خود را در تحقق اهداف سلامت شریک بدانند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت تکمیل نظام ارجاع در سطوط دوم و سوم، بر نقش راهبردی برنامه پزشک خانواده در استان فارس تاکید کرد و افزود: استقرار کامل این نظام، از ارکان اصلی کارآمدسازی خدمات و ایجاد پیوستگی میان سطوح مختلف ارائه خدمت است.

رئیسی، توجه به بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای انگیزه کارکنان حوزه بهداشت را از ارکان اساسی موفقیت در اجرای برنامه‌های ملی برشمرد.

اورنگ ایلامی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست، با تشریح دستاورد‌های یکساله این معاونت، تداوم این روند را نیازمند حمایت سیاست‌گذاران ملی و تقویت تعاملات بین‌بخشی برای تحقق «عدالت در سلامت» عنوان کرد.

این نشست در سالن رازی مجموعه ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد و در آن مدیران ارشد حوزه بهداشت دانشگاه به ارائه گزارش‌هایی پرداختند.

منبع: علوم پزشکی شیراز

