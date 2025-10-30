به گزارش گاردین آتش‌بس اعلام شده در غزه تنها نامی از آتش‌بس را یدک می‌کشد، در حالی که خشونت‌ها و محرومیت‌های انسانی در این منطقه همچنان به قوت خود ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی به وضعیت بحرانی نوار غزه پس از اعلام آتش‌بس پرداخته و هشدار داده است که این توافق تنها نامی از آتش‌بس را یدک می‌کشد، در حالی که خشونت‌ها و محرومیت‌ها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در حالی که سه هفته از آتش‌بس می‌گذرد، حملات مرگبار همچنان جان غیرنظامیان فلسطینی را می‌گیرد. در یک شب، بیش از ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۳۵ کودک در حملات هوایی کشته شدند. یکی از اهداف این حملات، اردوگاهی بود که بیماران سرطانی در آن پناه گرفته بودند.

ایما گراهام هریسون، خبرنگار ارشد گاردین، با اشاره به آمار تلفات می‌نویسد: «از زمان امضای توافق، به طور میانگین روزانه ده فلسطینی کشته شده‌اند. اگر چنین آماری در هر جای دیگری رخ می‌داد، آن را جنگ فعال می‌نامیدند، نه آتش‌بس.»

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی از آغاز آتش‌بس دست‌کم ۸۰ بار این توافق را نقض کرده است. با این وجود، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و معاونش جی‌دی ونس، این نقض‌ها را «کم‌اهمیت» و «درگیری‌های پراکنده» توصیف کرده‌اند.

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هشدار داده که غزه روزانه تنها ۷۵۰ تُن مواد غذایی دریافت می‌کند، در حالی که حداقل نیاز ساکنان ۲۰۰۰ تُن در روز است. این کمبود، بیش از دو میلیون نفر را در معرض گرسنگی شدید قرار داده است.

از دیگر مشکلات جدی، جلوگیری از ورود تجهیزات برای آواربرداری است که موجب باقی ماندن هزاران پیکر زیر آوار شده است. همچنین کمبود شدید چادر و سرپناه موقت، بحران را در آستانه فصل زمستان تشدید کرده است.

ایاد عماوی، نماینده کمیته امداد غزه، به گاردین گفته است: «نسل‌کشی همچنان ادامه دارد، اما با شکلی متفاوت. اکنون همه‌چیز زیر پوشش آتش‌بس انجام می‌شود؛ جنگی آهسته‌تر، اما با مجوز ضمنی جامعه جهانی.»

وی هشدار داده که در صورت عدم حل مسائل بنیادین مانند حاکمیت بر غزه و تضمین امنیت ساکنان، احتمال بازگشت به جنگی ویرانگرتر بسیار زیاد است.

این گزارش در حالی منتشر شده که مردم غزه همچنان در جست‌وجوی پیکر عزیزان خود در میان آوار‌ها هستند و آتش‌بس اسمی به پوششی برای ادامه کشتار و محاصره بدل شده است.

منبع: گاردین

آتش بس در غزه ، حمله به غزه
