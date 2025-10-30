باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های عمرانی کشور با انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های زمان‌بر روبه‌روست؛ پروژه‌هایی که سال‌هاست در فهرست بودجه ظاهر می‌شوند، اما کمتر به خط پایان می‌رسند.

در سال‌های اخیر، چالش تأمین مالی پروژه‌های عمرانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت توسعه در استان فارس و دیگر نقاط کشور تبدیل شده است.

طرح‌هایی که قرار بود موتور محرک رشد منطقه‌ای باشند، اکنون در ایستگاه کمبود بودجه متوقف مانده‌اند و کندی پیشرفت آنها نه‌تنها چهره شهر‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را نیز دچار تردید کرده است.

از خطوط ریلی و آزادراه‌ها گرفته تا بیمارستان‌ها و پروژه‌های انتقال آب، همگی در مسیر اجرای خود با مانع مشترکی روبه‌رو هستند؛ نارسایی در منابع مالی و نبود مدل‌های کارآمد جذب سرمایه.

نمایندگان مجلس و مدیران استانی تأکید دارند که ادامه این روند بدون بازنگری جدی در الگو‌های سرمایه‌گذاری ممکن نیست؛ آنها راه برون‌رفت را در فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، بهره‌گیری از بازار سرمایه، و تعریف بسته‌های مشارکتی جدید می‌دانند تا پروژه‌های بزرگ از بن‌بست خارج شوند.

کندی اجرای پروژه‌های عمرانی فارس به‌دلیل کمبود اعتبارات

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان فارس، گفت: بسیاری از طرح‌های مهم از جمله خطوط ریلی، آزادراه‌ها، بیمارستان‌ها و پروژه‌های انتقال آب به‌دلیل محدودیت منابع مالی با کندی پیش می‌روند و نیازمند رویکرد‌های نو در تأمین اعتبار و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران هستند.

جعفر قادری با بیان اینکه در استان فارس پروژه‌های متعددی در دست اجراست، اما تزریق اعتبار به‌گونه‌ای نیست که موجب افزایش سرعت پیشرفت شود، تصریح کرد: خط ریلی شیراز در ۱۲ قطعه تعریف شده که در حال کار است، اما نحوه تامین مالی آن موجب شده تا سرعت اجرای پروژه پایین باشد.

او ادامه داد: در بخش آزادراه‌ها نیز قطعه ٧ بخش عمده‌ای از کار را پیش برده، اما قطعه ٨ همچنان بلاتکلیف مانده است. اختلافاتی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پیمانکار وجود دارد و تلاش می‌شود سرمایه‌گذاران جدیدی با درصد مشارکت بالا‌تر وارد این پروژه شوند.

آزادراه یادشده پیش‌تر با نرخ مشارکت مشخصی در دولت مصوب شده و اگر قرار باشد به مراحل تصویب مجدد بازگردد، این روند زمان‌بر خواهد بود. کمبود اعتبارات؛ درد مزمن پروژه‌های نیمه‌تمام فارس/ نماینده شیراز: پروژه‌های عمرانی با بودجه فعلی به سرانجام نمی‌رسند

پروژه‌های راه‌سازی استان نیز تعطیل نیست، اما پیشرفت آنها کند است

قادری با اشاره به اینکه پروژه‌های راه‌سازی استان نیز تعطیل نیست، اما پیشرفت آنها کند است؛ گفت: جاده شیراز – بوشهر و محور‌های منتهی به کرمان از جمله مسیر‌هایی هستند که بیش از ١٠ سال از اجرای آنها می‌گذرد، اما به دلیل اعتبارات اندک، سرعت مناسبی ندارند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس به پروژه خط انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار اشاره کرد و گفت: اگرچه مطالعات و مجوز‌های لازم این طرح انجام شده، اما منابع مالی در سطحی نیست که بتواند پروژه را در زمان قابل قبولی به بهره‌برداری برساند.

قادری با اشاره به اینکه برخی پروژه‌ها مانند بیمارستان‌ها نیز به دلیل محدودیت منابع مالی پیشرفت مطلوبی ندارند، گفت: لازم است مدل‌های جدید تأمین مالی تعریف شود تا بتوان از ظرفیت بانک‌ها، بازار سرمایه و مشارکت بخش‌های غیردولتی بهره گرفت؛ چرا که اتکای صرف به بودجه‌های دولتی پاسخگوی نیاز‌ها نیست.فاز خارجی ترمینال فرودگاه شیراز به تصویب شورای اقتصاد رسیده و قرار است از محل منابع داخلی شرکت فرودگاه‌ها تأمین اعتبار شود.

قادری خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی در دولت تصویب شده و باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا مبنای عمل دستگاه‌ها قرار گیرد.

قرارداد پروژه کمربندی شمال شرق شیراز به‌زودی امضا می‌شود

او از پیگیری پروژه خط ریلی بوشهر – عسلویه نیز خبر داد و گفت: جلساتی برای آغاز این طرح با مشارکت بخش خصوصی برگزار شده است. در حوزه حمل‌ونقل شهری نیز در تلاش هستیم مجوز ماده ۲۳ رینگ دوم جنوبی کمربندی شیراز و مجوز ماده ۱۰۰ مسیر شیراز به سمت خرابه اخذ شود. پروژه کمربندی شمال شرق شیراز نیز با رقم ٤.٤ دهم همت به تصویب دولت رسیده و قرارداد آن به‌زودی امضا می‌شود.

قادری از تلاش مجلس برای تصویب لایحه قانون تامین مالی خبر داد و گفت: این لایحه به‌دنبال بهبود سازوکار‌های جذب سرمایه و استفاده موثر از بازار سرمایه است.

منبع: دفتر نماینده مردم شیراز در مجلس