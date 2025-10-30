باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ در دل رشته‌کوه‌های زاگرس، جایی که سال‌ها واژه‌هایی چون «محرومیت» و «کم‌توسعه‌یافتگی» بر تصویر عمومی کهگیلویه و بویراحمد سایه افکنده بود، اکنون زمزمه‌ی فصلی تازه به گوش می‌رسد.

استان جوان و کوهستانی که همواره با محدودیت زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و مهاجرت نیروهای انسانی مواجه بود، این روزها در مسیر تازه‌ای گام نهاده است؛ مسیری که به گفته‌ی مسئولان ارشد استان، قرار است آن را از گردنه‌ی تاریخی محرومیت عبور دهد و در مدار توسعه‌ی پایدار قرار دهد.

رویکرد تازه‌ای که استاندار کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی، از آن با عنوان «نقشه راه عبور از محرومیت از مسیر پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری» یاد می‌کند، بر پایه‌ی تغییر نگاه از سیاست‌های حمایتی مقطعی به سیاست‌های بلندمدت سرمایه‌محور بنا شده است.

به باور او، تنها با تزریق سرمایه‌های بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و جلب اعتماد بخش خصوصی می‌توان ساختار اقتصادی استان را از وضعیت ایستا و وابسته به منابع دولتی خارج کرد.

در همین چارچوب، رحمانی از آغاز اجرای ۷۱ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون انرژی، صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و حمل‌ونقل خبر می‌دهد؛ طرح‌هایی که ارزش آن‌ها بیش از ۸ میلیارد دلار ارزی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ریالی برآورد شده است و هدف از آن‌ها، ایجاد جهشی بنیادین در اقتصاد منطقه است.

به گفته‌ی او، تعدادی از این طرح‌ها هم‌اکنون وارد فاز اجرایی شده و ۱۸ پروژه دیگر نیز در سفر آینده‌ی رئیس‌جمهور به استان کلنگ‌زنی خواهند شد؛ اتفاقی که در نگاه مدیریت استان، آغاز فصلی نو از توسعه‌ی متوازن در کهگیلویه و بویراحمد به‌شمار می‌رود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح رویکرد جدید مدیریت استان در حوزه توسعه اقتصادی، تأکید کرد که نقشه راه کهگیلویه و بویراحمد بر مبنای عبور از محرومیت از طریق احداث پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری طراحی شده است.

به گفته‌ی او، این طرح‌ها می‌توانند نه‌تنها چهره اقتصادی استان را متحول کنند، بلکه بستر لازم برای رونق اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی را نیز فراهم آورند.

رحمانی افزود: در چارچوب سیاست‌های کلان دولت سیزدهم و با الهام از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سال «جهش تولید با سرمایه‌گذاری»، برنامه‌ریزی منسجمی در استان آغاز کرده‌ایم.

در این راستا، ۷۱ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، صنعت، گردشگری، کشاورزی، معدن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تعریف شده است.

ارزش ارزی این طرح‌ها بیش از ۸ میلیارد دلار و ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به گفته‌ی وی، اجرای موفق این پروژه‌ها می‌تواند استان را در مسیر پایداری اقتصادی قرار دهد.

استاندار با اشاره به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه مهم در استان گفت: در حال حاضر، تعدادی از این طرح‌ها وارد فاز اجرایی شده‌اند و ۱۸ پروژه دیگر نیز در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان کلنگ‌زنی خواهند شد.

این پروژه‌ها در واقع نماد آغاز مرحله‌ای نو در مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد هستند، چرا که پس از سال‌ها، رویکرد مدیریت توسعه از سیاست‌های حمایتی صرف به سمت سیاست‌های سرمایه‌گذاری‌محور تغییر کرده است.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری، محور اصلی تحول اقتصادی استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر یک از این پروژه‌ها با نگاه به مزیت‌های بومی و ظرفیت‌های خاص استان طراحی شده‌اند. ما به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم و برای این منظور بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را تدارک دیده‌ایم تا فضای امن، شفاف و پایداری برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه محرومیت تاریخی استان، نتیجه عدم تمرکز بر طرح‌های زیرساختی بوده است، گفت: امروز دیگر دوران طرح‌های کوچک و مقطعی گذشته است. ما باید با پروژه‌های کلان و اثرگذار، موتور توسعه را روشن کنیم. در این مسیر، همگرایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و اعتماد سرمایه‌گذاران سه ضلع اصلی موفقیت ما خواهند بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها گفت: ما اجازه نخواهیم داد هیچ پروژه‌ای بدون پیشرفت و بازدهی باقی بماند. هدف ما تنها افتتاح طرح‌ها نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد تحول پایدار در زندگی مردم و قرار گرفتن استان در ریل توسعه واقعی است.

اجرای ۱۶ پروژه بزرگ اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز از پیگیری ۱۶ پروژه بزرگ اقتصادی در زیر بخش‌های مختلف صنعت، معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی و گردشگری خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در مراحل مختلف اجرا، از جمله صدور مجوزها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، در حال پیشرفت هستند.

سید احسان عسکری با اشاره به پروژه‌های مهم مانند طرح‌های کشاورزی در شهرستان گچساران و توسعه ظرفیت پالایشگاه‌ها در منطقه آب‌نارون، بر تأثیر این پروژه‌ها بر اشتغال‌زایی و افزایش درآمد استان تأکید کرد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، از پیشرفت ۱۶ پروژه بزرگ اقتصادی در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: این پروژه‌ها شامل طرح‌های عظیم در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و گردشگری هستند که ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه استان ایجاد خواهند کرد.

وی به پروژه کشاورزی در شهرستان گچساران اشاره کرد و افزود: این پروژه با مساحت بالغ بر ۱۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی، به‌ویژه در بخش تولید محصولات صادراتی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اشتغال‌زا در استان مطرح شود. پیش‌بینی می‌شود در زمان بهره‌برداری، این طرح برای ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد کند.

عسکری همچنین به ظرفیت‌های خالی موجود در منطقه پتروشیمی گچساران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در این منطقه وجود دارد و سرمایه‌گذار آماده است تا با واگذاری زمین و تقسیم خوراک، طرح‌های مربوطه را اجرایی کند.

وی در ادامه از اقدامات انجام‌شده در زمینه ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در استان نیز خبر داد و گفت: در حال تکمیل و الحاق حدود ۳۵ هکتار زمین به شهرک‌های صنعتی استان هستیم و مجوزهای لازم از دفتر آمایش سازمان کشور در حال پیگیری است.

معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر لزوم همکاری ادارات مختلف استان برای عملیاتی کردن این پروژه‌ها، اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم این پروژه‌ها به‌زودی به بهره‌برداری برسند و به‌عنوان یک منبع اصلی برای افزایش درآمد و اشتغال در استان عمل کنند.

وی از سرمایه‌گذاری‌های در دست انجام در حوزه پالایشگاه‌ها و دیگر پروژه‌های بزرگ اقتصادی خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی در استان است که به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد.

در مجموع، آنچه از سخنان استاندار و معاون اقتصادی او برمی‌آید، ترسیم چشم‌اندازی تازه از توسعه در کهگیلویه و بویراحمد است؛ چشم‌اندازی که در آن سرمایه‌گذاری، نه به‌عنوان یک اقدام مقطعی بلکه به‌عنوان ستون فقرات تحول اقتصادی و اجتماعی استان تعریف شده است.

اجرای پروژه‌های کلان در حوزه‌های انرژی، صنعت، کشاورزی و گردشگری، اگر با ثبات مدیریتی، جذب سرمایه‌گذار واقعی و حمایت هوشمندانه‌ی دولت همراه باشد، می‌تواند استان را از حاشیه‌ی اقتصادی کشور به یکی از محورهای تولید و اشتغال در جنوب ایران تبدیل کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این طرح‌ها تنها در گرو آغاز آن‌ها نیست، بلکه در استمرار، نظارت و کارآمدی مدیریتی نهفته است.

تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از طرح‌های بزرگ در استان‌های محروم، به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و ضعف تأمین منابع مالی، هرگز به نتیجه نرسیده‌اند. از این رو، تحقق وعده‌ی عبور از محرومیت نیازمند عزم مدیریتی پایدار، نظارت مردمی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

اکنون نگاه‌ها به کهگیلویه و بویراحمد دوخته شده است، استانی که می‌خواهد از دل کوه‌ها و دشت‌های خاموش خود، الگویی تازه از توسعه برخیزاند. الگویی که در آن، واژه‌ی «محرومیت» جای خود را به «سرمایه‌گذاری، اشتغال و امید» بدهد.

آینده نشان خواهد داد که آیا این برنامه‌های بزرگ، تنها وعده‌ای در سطح طرح‌ها باقی می‌مانند یا به واقع، سنگ‌بنای یک تحول پایدار در جنوب غرب ایران خواهند شد.