تیم ملی هندبال دختران ایران قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی دختران هندبال ایران امروز پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۰۹ به وقت محلی در ششمین و آخرین دیدارش از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل هنگ کنگ به میدان رفت.

دختران ایران که پیش از این دیدار قهرمانی خود را مسجل کرده بودند در این دیدار نیز که در سالن‌ام‌الحصم برگزار شد با نتیجه ۳۶ بر ۲۱ به برتری رسیدند و بدون شکست قهرمان این مسابقات شد.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت کردند و تیم دختران ایران با ۶ پیروزی به عنوان قهرمانی رسید.

نتایج کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۰ - چین ۲۵
ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴
ایران - قزاقستان
ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
ایران ۴۳ - هند ۲۶
ایران ۳۷- هنگ کنگ ۲۱

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها بودند. 

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دادند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.

