مدیر برق اسکو از اتمام پروژه تبدیل کامل شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار در این شهر خبر داد و گفت:با اجرای این طرح اسکو به سومین شهر فاقد شبکه مسی در استان آذربایجان شرقی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -مجید دانشمندفر اظهار داشت: در پروژه ملی تبدیل کامل شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار در اسکو بیش از ۵۵ کیلومتر شبکه کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در سطح این شهر اجرا شد.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ارتقای ایمنی، افزایش پایداری و بهبود کیفیت برق‌رسانی به شهروندان و همچنین حذف کامل سیم‌های مسی از شبکه برق شهر بوده است.

مدیر برق شهرستان اسکو با اشاره به مزایای این پروژه تصریح کرد: استفاده از کابل خودنگهدار موجب کاهش چشمگیر تلفات انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای ایمنی در برابر حوادث جوی می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه گامی بلند در راستای مدرنیزه کردن شبکه برق شهر است خاطرنشان کرد: با حذف سیم‌های مسی و جایگزینی کابل خودنگهدار، شاهد کاهش افت ولتاژ و بهبود کیفیت برق تحویلی به مشترکان خواهیم بود.

گفتنی است با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، شهر اسکو پس از شهر‌های سهند و خسروشاه به جمع شهر‌های بدون سیم مسی آذربایجان شرقی پیوسته و الگویی برای سایر شهر‌های استان در بهینه‌سازی شبکه برق محسوب می‌شود.