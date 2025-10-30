باشگاه خبرنگاران جوان - کیفیت آب یکی ازعوامل حیاتی است که تأثیر مستقیمی بر سلامت انسان‌ها دارد. آب نه تنها برای بقا و عملکرد طبیعی بدن ضروری است، بلکه می‌تواند عامل بروز انواع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی موثر باشد. با توجه به اینکه دسترسی به آب سالم و بهداشتی حق هر شهروند است؛ اما این روز‌ها اهالی منطقه لم آباد شهرستان ملارد استان تهران با مشکل آلودگی آب شرب مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام بیش از دوماه است آب منطقه لم‌آباد درشهرستان ملارد استان تهران با مشکلات جدی و نگران‌کننده‌ای مواجه است. متأسفانه با وجود پیگیری‌های مکرر از اداره آب، دهیاری و شورای روستا، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

آب موجود نه تنها قابل شرب نیست، بلکه برای مصارف روزمره هم غیرقابل استفاده شده است. کیفیت پایین و وجود شن و رسوبات فراوان باعث خرابی پکیج، لباسشویی، یخچال و شیرآلات شده است و حتی برای حمام کردن هم مناسب نیست.