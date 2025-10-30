رئیس انجمن ارگانیک گفت: امروزه گردش مالی ارگانیک در دنیا ۲۵۳ میلیارد دلار است که براساس گزارش های فائو پیش بینی شده که تا ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ارگانیک گفت: امروز در بیستمین سالگرد تولد انجمن ارگانیک هستیم و کماکان این چراغ روشن است.

به گفته وی، در سال ۸۵ واژه ارگانیک ناشناخته بود، اما خوشبختانه امروز تولید محصولات ارگانیک و سالم مطالبه مردم است.

نورانی با بیان اینکه در دنیا گام های اساسی در بحث کشت محصولات ارگانیک برداشته شده است، افزود: امروزه گردش مالی ارگانیک در دنیا ۲۵۳ میلیارد دلار است که براساس گزارش های فائو پیش بینی شده که تا ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد‌.

رئیس انجمن ارگانیک ادامه داد: در سال ۸۴ رتبه ما در تولید صفر بود، اما اکنون رتبه ۷۹ تولید ارگانیک در دنیا را دارا هستیم، درحالیکه اگر طی این سال ها دولت بخشی از یارانه سموم و کودهای شیمیایی به ارگانیک می داد، جزء ۲۰ کشور نخست تولید ارگانیک در دنیا را دارا بودیم.

وی گفت: دنیا بدنبال تولیدمحصولات ارگانیک و سالم است که در صورت توسعه تولید نگران بازار نیستیم.

