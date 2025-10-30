مهسا بهشتی نماینده دسته فوق سنگین تیم وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های یک ضرب بازی‌های آسیایی جوانان با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی مدال برنز کسب کرد و در حرکات دو ضرب چهارم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی در بحرین، مهسا بهشتی در دسته به اضافه ۷۷ کیلوگرم از ساعت ۱۳ و ۳۰ امروز (پنجشنبه) به وقت تهران به روی تخته رفت و به رقابت با چهار وزنه‌بردار از کشور‌های چین‌تایپه، ازبکستان، کره‌جنوبی و چین پرداخت.

بهشتی در حرکت اول وزنه ۹۷ کیلوگرم، در حرکت دوم وزنه ۱۰۲ کیلوگرم و در حرکت سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را بالای سر برد و مدال برنز یکضرب را به دست آورد.

بهترین رکورد بهشتی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران کیلوگرم ۹۶ کیلوگرم در یکضرب بود. در این دسته وزنی ونگ‌ژون‌هو از چین با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم رکورد بازی‌های آسیایی نوجوانان را شکست و طلا گرفت و کیم از کره جنوبی با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

بهشتی در حرکت اول دوضرب نیز وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی، در حرکت دوم وزنه ۱۳۴ کیلوگرم و در حرکت سوم وزنه ۱۳۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در رده چهارم این مسابقات قرار گرفت.

بهترین رکورد بهشتی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۱۲۱ کیلوگرم در دوضرب بود. در این دسته وزنی ونگ‌ژون‌هو از چین با ۱۵۲ کیلوگرم رکورد جوانان را شکست و طلا گرفت و کیم از کره جنوبی با ۱۵۱ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

مهسا بهشتی در نخستین تجربه بین المللی موفق شد که ۶ حرکت را بدون خطا بالای سر ببرد.

رقابت‌های دو وزن پایانی مسابقات وزنه‌برداری پسران از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، وزنه برداری بانوان
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین؛
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان؛
نسیم قاسمی با ۲ نقره به کار خود پایان داد
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم