باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی در بحرین، مهسا بهشتی در دسته به اضافه ۷۷ کیلوگرم از ساعت ۱۳ و ۳۰ امروز (پنجشنبه) به وقت تهران به روی تخته رفت و به رقابت با چهار وزنه‌بردار از کشور‌های چین‌تایپه، ازبکستان، کره‌جنوبی و چین پرداخت.

بهشتی در حرکت اول وزنه ۹۷ کیلوگرم، در حرکت دوم وزنه ۱۰۲ کیلوگرم و در حرکت سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را بالای سر برد و مدال برنز یکضرب را به دست آورد.

بهترین رکورد بهشتی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران کیلوگرم ۹۶ کیلوگرم در یکضرب بود. در این دسته وزنی ونگ‌ژون‌هو از چین با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم رکورد بازی‌های آسیایی نوجوانان را شکست و طلا گرفت و کیم از کره جنوبی با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

بهشتی در حرکت اول دوضرب نیز وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی، در حرکت دوم وزنه ۱۳۴ کیلوگرم و در حرکت سوم وزنه ۱۳۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در رده چهارم این مسابقات قرار گرفت.

بهترین رکورد بهشتی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۱۲۱ کیلوگرم در دوضرب بود. در این دسته وزنی ونگ‌ژون‌هو از چین با ۱۵۲ کیلوگرم رکورد جوانان را شکست و طلا گرفت و کیم از کره جنوبی با ۱۵۱ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

مهسا بهشتی در نخستین تجربه بین المللی موفق شد که ۶ حرکت را بدون خطا بالای سر ببرد.

رقابت‌های دو وزن پایانی مسابقات وزنه‌برداری پسران از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود.