رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان امروز (پنجشنبه) در شهر منامه کشور بحرین برگزار شد و در پایان تیم ایران به ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم  کشتی ساحل ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره دست یافت. برای تیم ایران سینا شکوهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و تورج خدایی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و امیرعلی دمیرکلاهی در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمدمهدی فتوحی در وزن ۹۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرعلی دمیرکلاهی در دیدار نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد مصلح از اردن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر سوریان سونگموانگسوک از تایلند را شکست داد. دمیرکلاهی در دیدار سوم با نتیجه ۳ بر صفر اوچیر بایارسایخان از مغولستان را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۳ بر یک مقابل مین گیا لام از ویتنام به برتری رسید. وی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب سانی فولمالی از هند شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا شکوهی در دور اول با نتیجه ۳ بر یک مارکوس پرز از فیلیپین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر احمد الکیادی از عربستان را شکست داد. شکوهی در دور سوم با نتیجه ۳ بر صفر مقابل ادریس بهرام‌اف از تاجیکستان به برتری رسید. وی در دور چهارم با نتیجه ۳ بر صفر عبدالله قحطان از بحرین را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حسن علی از پاکستان به برتری رسید. شکوهی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر ۲ سوجای تانپوره از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم تورج خدایی در مبارزه اول با نتیجه ۳ بر صفر مقابل علیرضا بهرام‌اف از تاجیکستان به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر زیاد ناقوج از اردن را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل رحمان محمدعبدل از پاکستان به برتری دست یافت. خدایی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر یک مقابل راویندر از هند به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۰ کیلوگرم محمدمهدی فتوحی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر مقابل چویی وانگیو از کره‌جنوبی پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر هیون فام از ویتنام را مغلوب کرد و در دور سوم با نتیجه ۴ بر صفر مقابل محمد دهشان از اردن پیروز شد. فتوحی در نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر صفر والد سعید از عربستان را مغلوب کرد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب آرجون راهول از هند شد و به مدال نقره رسید.

