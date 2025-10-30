باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آتش بس به سبک صهیونیست‌ها؛ ۱۰۰ شهید فلسطینی در یک روز + فیلم

در حالی که توافق برای آتش بس در غزه همچنان برقرار است، تعداد شهدای فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها تنها در یک روز به صد نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حملات سنگینی از سوی ارتش این رژیم در بخش‌های مختلف نوار غزه انجام شده که تنها در یک رز ۱۰۴ شهید و ۲۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

ادامه نقض آتش بس در غزه + فیلم

بهانه‌جویی برای حمله؛ برنامه اسرائیل برای از سرگیری بمباران غزه! + فیلم

پهپادهای آمریکایی بر فراز غزه؛ پشتیبانی از کمک‌رسانی یا جمع‌آوری اطلاعات؟ + فیلم

