رئیس پلیس راه راهور فراجا، از وقوع سانحه‌ای بسیار شدید در محور نهاوند - کرمانشاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: ساعت ۱۳:۵۰ امروز، ۲ دستگاه خودروی دنا و پژو پارس در یکی از محور‌های مواصلاتی استان همدان با یکدیگر برخورد کردند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی اولیه کارشناسان، تخلف از سوی راننده خودروی دنا باعث انحراف و برخورد مستقیم این خودرو با پژو پارس شد. شدت حادثه به حدی بود که هر ۵ سرنشین در دم جان خود را از دست دادند.

به گفته سردار کرمی‌اسد، در این حادثه ۴ سرنشین پژو پارس ـ که نقشی در بروز حادثه نداشتند ـ و همچنین راننده خودروی دنا جان باختند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با ابراز تاسف از این سانحه دلخراش افزود: تیم کارشناسی پلیس راه در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه است، اما بر اساس شواهد اولیه، بی‌توجهی به قوانین و ارتکاب تخلف از سوی راننده دنا نقش اصلی را در این تصادف داشته است.

سردار کرمی اسد در پایان تاکید کرد: رانندگی محل آزمایش نیست. کوچک‌ترین رفتار پرخطر در جاده می‌تواند نه‌تنها جان راننده متخلف، بلکه جان افراد بی‌گناه را نیز به خطر بیندازد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
جاده نهاوند به کرمانشاه و جاده آورزمان به نهاوند به جاده های مرگ معروف اند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۱:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
راننده دنا باید اعدام بشه.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
از بس که تو شهرستانها بد رانندگی میکنند،متأسفانه بجز تهران در مراکز دیگر استان‌ها و شهرهای تابعه پليس راهور حضور خیلی کم رنگی دارند و اصلا به تخلفات راننده‌ها اهمیتی نمیدن مخصوصا در شهرارومیه از این مسائل خیلی زیاده.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
پلیس راهور بسیار ضعیف و ناکارآمد و بی تفاوت نسبت به تخلفات است..پلیس باید پیشگیری نماید..در غیر اینصورت حضورش مخرب و مضر است
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
حتما داشته با موبایل # چت میکرده !
موردی که این روزها فراوان حين رانندگی دیده می‌شود و پلیس هم تماشاگر است. قانون گذار هم بی تفاوت و دنبال مسائل دیگر،!
۱
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خودش که مرده درک ولی گناه آن چهار نفر چه بود ایشان در قیامت باید جواب قتل آن چهاردبیگناه را بدهد او در وسط دوزخ جاه گرفته وهم اکنون به عذاب دردناک الهی دچار است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
آفرین همینجور تند برونید جمعیت زیاد شده کیفیت خودروها هم که بالاست.
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
فکر کردند سوار اف ۳۵ شدند و اگر بمیرند دوباره زنده میشوند خدا عقلی بد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
مناسفانه هیچ برنامه ای درصداوسیما وجود ندارد که برای راهنمایی و رانندگی مردم فرهنگ سازی کند و فردی که گواهینامه میگیرد به حال خود رها میشود تا هرجور که مایل است رانندگی کند. متاسفانه مسئولین این امر کمترین بی توجهی را به این مسئله دارند که باید هرروز و هرروز نحوه صحیح رانندگی به مردم آموزش داده شود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اینطوری که رئیس پلیس راهور بیان کرده ظاهرا حادثه به یک عملیات انتحاری شباهت دارد تا یک تصادف معمولی ...!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اونایی که مقصر نیستند چه گناهی دارند چرا خودرو طوری ساخته نمیشه که عزیزان الکی از دست ندهیم فکر کنیم شاید افرادی باشند که برای مملکت مفید باشند .....جان مردم ارزش مند است
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
همش تصادف ۹۹ درصد مرگها به خاطر انسان هست همش تخلف همش مرگ و میر دنیای مزخرف هست واقعا ماشینها سست و بیخود بدون هیچ ایمنی دوم رانندگی بسیار بد
وقتی دولت هیچ بهایی بابت ایمنی بدنه خودرو نمیده این مرگ و میرها ادامه دار هستند
۰
۰
پاسخ دادن
