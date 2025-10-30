باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: ساعت ۱۳:۵۰ امروز، ۲ دستگاه خودروی دنا و پژو پارس در یکی از محورهای مواصلاتی استان همدان با یکدیگر برخورد کردند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی اولیه کارشناسان، تخلف از سوی راننده خودروی دنا باعث انحراف و برخورد مستقیم این خودرو با پژو پارس شد. شدت حادثه به حدی بود که هر ۵ سرنشین در دم جان خود را از دست دادند.
به گفته سردار کرمیاسد، در این حادثه ۴ سرنشین پژو پارس ـ که نقشی در بروز حادثه نداشتند ـ و همچنین راننده خودروی دنا جان باختند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با ابراز تاسف از این سانحه دلخراش افزود: تیم کارشناسی پلیس راه در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه است، اما بر اساس شواهد اولیه، بیتوجهی به قوانین و ارتکاب تخلف از سوی راننده دنا نقش اصلی را در این تصادف داشته است.
سردار کرمی اسد در پایان تاکید کرد: رانندگی محل آزمایش نیست. کوچکترین رفتار پرخطر در جاده میتواند نهتنها جان راننده متخلف، بلکه جان افراد بیگناه را نیز به خطر بیندازد.