باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین نشست «دالان نوآوری» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار می‌شود، میزبان اپلیکیشن «قطار قرآنی» بود که به‌عنوان یکی از محصولات شرکت دانش‌بنیان «دبستانی‌ها دنیای مجازی بچه‌ها» معرفی شد.

اپلیکیشن «قطار قرآنی» با هدف آموزش مفاهیم قرآن کریم به کودکان طراحی شده و تاکنون موفق به جذب نیم میلیون کاربر شده است.

امروزه بسیاری از سازمان‌ها به دنبال روش‌های نوین و مؤثر برای آموزش مفاهیم دینی و قرآنی به فرزندان پرسنل خود هستند و اپلیکیشن «قطار قرآنی» با ترکیب بازی و آموزش، یادگیری را برای کودکان لذت‌بخش و مؤثر می‌کند و دغدغه والدین و سازمان‌ها را در زمینه آموزش قرآن به کودکان برطرف می‌سازد.

این اپلیکیشن یک ابزار آموزشی تعاملی و جذاب است که به کودکان کمک می‌کند سوره‌های کوتاه قرآن را به‌صورت بازی‌گونه بیاموزند و حفظ کنند و این اپلیکیشن شامل ۲۹ سوره از قرآن می‌شود که هر سوره به یک واگن از قطار اختصاص دارد و کودکان با شنیدن آیات و انجام فعالیت‌های مرتبط به تدریج سوره‌ها را حفظ می‌کنند.

ارائه ۲۹ سوره کوتاه قرآن به‌صورت تعاملی و بازی‌گونه، امکان درخواست مربی و برگزاری کلاس‌های آنلاین برای یادگیری بهتر، رابط کاربری ساده و جذاب مناسب برای کودکان و قابلیت پیگیری پیشرفت کودکان در حفظ سوره از جمله این ویژگی‌ها است.

این اپلیکیشن برای سازمان‌هایی که به دنبال ارائه برنامه‌های آموزشی دینی به فرزندان پرسنل خود هستند، ایده‌آل است و همچنین می‌تواند به‌عنوان هدیه‌ای مناسب برای کودکان پرسنل در مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان مورد استفاده قرار گیرد.

کودکان با ورود به اپلیکیشن، سوره‌ها را به‌صورت صوتی می‌شنوند و در خلال بازی با تکرار و انجام فعالیت‌های مرتبط، به تدریج آنها را حفظ می‌کنند و والدین یا مربیان نیز می‌توانند پیشرفت کودکان را پیگیری کرده و در صورت نیاز از کلاس‌های آنلاین با مربیان مجرب استفاده کنند.

سازمان‌ها می‌توانند این اپلیکیشن را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های رفاهی و آموزشی خود به کارکنان ارائه دهند و با همکاری تیم پشتیبانی قطار قرآنی، دوره‌های آموزشی آنلاین را برای فرزندان پرسنل برگزار کنند که باعث اثربخشی و یادگیری بهتر حفظ سوره‌ها می‌شود.

با توجه به اینکه این اپلیکیشن دارای بخش مربی آنلاین نیز هست، با تنظیم قرارداد با سازمان‌ها یا ارگان‌ها این امکان برای مخاطبان سازمانی فراهم می‌شود تا خدمات اپلیکیشن را با هزینه‌ای کمتر یا کاملاً رایگان دریافت کنند.

در پایان نشست، علاقه‌مندان جهت آشنایی و کسب اطلاع بیشتر با این محصول و سایر محصولات طراحی و توسعه‌یافته در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق، به نشانی https://fandalan.ir ارجاع داده شدند.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.

منبع:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم