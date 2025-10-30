سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - برانکو ایوانکوویچ مربی ۷۲ ساله در گفت‌و‌گو با نشریه Tportal کرواسی درخصوص آینده کاریش گفت: دیگر کافی است؛ این سن، زمان سفر و کار در نقاط مختلف دنیا نیست. حالا می‌خواهم وقت بیشتری را با خانواده، دوستان و خودم بگذرانم.

برانکو در طول دوران مربیگری خود هدایت تیم‌هایی، چون وارتکس، ریه‌کا، دینامو زاگرب، هانوفر ۹۶، پرسپولیس، الاتفاق، لونِنگ، الوحده و الاهلی را برعهده داشت و همچنین سرمربی سه تیم ملی ایران، عمان و چین بود.

او در کارنامه‌اش قهرمانی با دینامو زاگرب، پرسپولیس و شاندونگ لونِنگ را ثبت کرده و به‌عنوان دستیار میروسلاو بلاژویچ نقش مهمی در موفقیت تاریخی تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۱۹۹۸ داشت؛ جایی که این تیم برای نخستین‌بار به مقام سوم جهان رسید.

برانکو به همراه تیم ملی فوتبال ایران مقام سوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۴ را کسب کرد و با آن تیم صعودی بدون دردسر به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان داشت.

پروفسور با پرسپولیس نیز دوران باشکوه و پرافتخاری را سپری کرد و به همراه سرخپوشان ۳ قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و ۲ سوپرجام را کسب کرد.

او همچنین با پرسپولیس در سال ۱۳۹۷ درحالی موفق شد پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته شده بود و با کمبود بازیکن مواجه بود و همین موضوع باعث محبوبیت بیش از پیش برانکو در بین هواداران پرسپولیس شد.