سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - برانکو ایوانکوویچ مربی ۷۲ ساله در گفت‌و‌گو با نشریه Tportal  کرواسی درخصوص آینده کاریش گفت: دیگر کافی است؛ این سن، زمان سفر و کار در نقاط مختلف دنیا نیست. حالا می‌خواهم وقت بیشتری را با خانواده، دوستان و خودم بگذرانم.

برانکو در طول دوران مربیگری خود هدایت تیم‌هایی، چون وارتکس، ریه‌کا، دینامو زاگرب، هانوفر ۹۶، پرسپولیس، الاتفاق، لونِنگ، الوحده و الاهلی را برعهده داشت و همچنین سرمربی سه تیم ملی ایران، عمان و چین بود.

او در کارنامه‌اش قهرمانی با دینامو زاگرب، پرسپولیس و شاندونگ لونِنگ را ثبت کرده و به‌عنوان دستیار میروسلاو بلاژویچ نقش مهمی در موفقیت تاریخی تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۱۹۹۸ داشت؛ جایی که این تیم برای نخستین‌بار به مقام سوم جهان رسید.

برانکو به همراه تیم ملی فوتبال ایران مقام سوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۴ را کسب کرد و با آن تیم صعودی بدون دردسر به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان داشت.

پروفسور با پرسپولیس نیز دوران باشکوه و پرافتخاری را سپری کرد و به همراه سرخپوشان ۳ قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و ۲ سوپرجام را کسب کرد.

او همچنین با پرسپولیس در سال ۱۳۹۷ درحالی موفق شد پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته شده بود و با کمبود بازیکن مواجه بود و همین موضوع باعث محبوبیت بیش از پیش برانکو در بین هواداران پرسپولیس شد.

برچسب ها: برانکو ایوانکوویچ ، کرواسی ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
باقری:
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
عابدینی:
فرهنگ فکری برانکو را نسبت به اوسمار بیشتر می‌پسندم
علی عسگری:
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
نبرد پرسپولیس و ذوب آهن در روز خداحافظی وحید هاشمیان
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
اینانلو:
تکلیف هاشمیان بعد از جلسه امروز مشخص می شود/ اوسمار نزدیک ترین گزینه سرمربیگری است
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
شوخی مدیریتی پرسپولیس با مطرح شدن نام نژاد فلاح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم