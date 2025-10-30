سرمربی آلومینیوم اراک اظهار داشت: از آلومینیوم نباید توقع زیادی داشت؛ تیم جوانی هستیم و نباید فشار زیادی روی بازیکنان بیاوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک روز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل استقلال اظهار داشت: آنالیز و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. همه از جمله بازیکنان می‌دانند با چه تیمی بازی دارند و بازی خیلی سخت و دشواری را در پیش داریم. باتوجه به شناخت خوبی که از تیم استقلال داریم، امیدواریم بازی خوبی برابر این تیم خوب داشته باشیم.

وی افزود: رقابت‌های لیگ برتر وارد مرحله‌ای جدیدی شده و در هفته‌های ابتدایی تیم‌ها سر و شکل گرفتند و حالا عیار تیم‌ها کم‌کم دارد مشخص می‌شود. از آلومینیوم نباید توقع زیادی داشت. تیم جوانی هستیم و نباید فشار زیادی روی بازیکنان بیاوریم. ما صدرنشین هستیم، اما صحبت کردن در این خصوص کار درستی نیست.

سرمربی آلومینیوم اراک در واکنش به اینکه چرا رقابت‌های لیگ برتر کم گل است، اظهار داشت: من سال‌ها در فوتبال ایران و لیگ برتر کار کردم. ما لیگ خوب و با کیفیتی داریم و برخی به دنبال سرکوب و انتقاد هستند. ما در زیرساخت‌ها خیلی عقب هستیم، کیفیت زمین‌ها تیم‌ها را اذیت می‌کند. این بزرگ‌ترین مشکل لیگ ماست که روی نتایج بازی‌ها تاثیر می‌گذارد. بازیکنان ما از نظر فیزیکی نسبت به قبل قوی شدند. پیش از این بازیکنان به این حد کیفیت نداشتند، پیشرفت کرده‌اند و تیم‌ها قوی شده‌اند.

حسینی افزود: همه تیم‌ها شکل دفاع تیمی را به خوبی یاد گرفتند و این موضوع کار را برای همه سخت کرده است. بازی‌ها نزدیک می‌شود و کمتر بازی‌ای پیش می‌آید که نزدیک نباشد. اینکه بخواهیم بگوییم، چون بازی‌ها صفر بر صفر می‌شود کیفیت پایین است، درست نیست. فوتبال ایران همیشه استعداد داشته و دارد و باید زرنگ باشیم و آنها را پیدا و معرفی کنیم.

سرمربی آلومینیوم اراک در خصوص برنامه این تیم برای دیدار با استقلال گفت: فردا اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم. زمانی که مقابل چنین تیم‌هایی که بازیکنان باتجربه دارند، اگر اشتباه فاحش کنی به بدترین شکل تنبیه می‌شوید.

حسینی در پایان در خصوص استفاده از بازیکنان جوان اظهار داشت: ثبات نباید فقط در مربی باشد، باید بازیکنان هم ثبات داشته باشند. وقتی بازیکن جدا می‌شود به ما فشار می‌آید که برای آنها جانشین پیدا کنیم. هر بازیکن خوبی پیدا می‌شود سعی می‌کنیم با آن بازیکنان برای تیم قالب درست کنیم. با جدایی بازیکن کار ما سخت می‌شود وقتی که فوتبال بازی می‌کردیم در بانک ملی بودیم و شرایط همین گونه بود. مربیان ما هر سال بازیکنان جوان می‌آوردند و ما هم از آن زمان این کار‌ها را یاد گرفتیم.

دیدار تیم‌های استقلال و آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس فردا (جمعه) از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.