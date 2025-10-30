تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز از دوم تا ششم آبان ماه در شهر ووشی چین برگزار شد که در نهایت تیم ایران با حضور ۱۵ ملی‌پوش موفق به کسب سه مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز شد.

بدین ترتیب تیم ملی ایران با ۳ مدال رنگارنگ از جمله طلای ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم، مدال نقره مهدی حاجی‌موسایی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و یک نشان برنز امیرسینا بختیاری در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم به کار خود در قهرمانی جهان پایان داد.

بر اساس نتایج کسب شده و اعلام فدراسیون جهانی تکواندو تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا، نقره و برنز در بخش مردان پس از تیم کره‌جنوبی، نایب قهرمان جهان شد. تیم‌های برزیل، ازبکستان و مصر نیز به ترتیب عناوین سوم تا پنجم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص دادند.

این درحالی است که تیم ایران پس از سال ۲۰۱۷ و با گذشت ۸ سال با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز مجددا به سکوی قهرمانی جهان بازگشت.

همچنین در بخش بانوان تیم ملی ترکیه اول شد؛ برزیل نایب قهرمان و مجارستان سوم شدند. تیم‌های چین و چین‌تایپه نیز چهارم و پنجم شدند.

برترین‌های سایر بخش‌ها به این شرح است:

بیشترین همکاری: پرتغال

جایزه روح جوانمردی: کالِدونیای جدید

برترین بازیکن مرد: سئو ایونسو از کره‌جنوبی

برترین بازیکن زن: لونا مارتون از مجارستان

برترین مربی بانوان: علی ساری از ترکیه

برترین مربی مردان: یون بائه نام از کره‌جنوبی

برترین داوران: لیث عثمان (اردن) در بخش مردان - سوزان بوید دیاز (پاناما) در بخش بانوان