باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی پیرصالحی روز پنجشنبه در دومین همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک در یزد افزود: تولید مکمل‌ها، کارخانجات تولید مکمل‌ها و تولید داروهای گیاهی در کشور رشد زیادی داشته و این امر مراقبت و نظارت بیشتری را می‌طلبد.

وی ادامه داد: طبق اسناد بالادستی باید در حوزه طب سنتی و داروهای گیاهی هم به توسعه مطلوب برسیم و هم از تخلف در این حوزه جلوگیری کنیم و از این رو، دفاع و پالایش در حوزه طب سنتی از وظایف ذاتی حوزه طب سنتی و مکمل است.

رییس سازمان غذا و دارو با قدردانی از همه اقدام‌ها و فعالیت‌هایی که در این بخش در کشور انجام گرفته است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات فرهنگی، مصرف شیرخشک افزایش یافته و همزمان افزایش تولید این محصول و ارتقای کیفیت آن را در دستور کار قرار دادیم.

پیرصالحی با اشاره به مشکلات و کمبودها در حوزه دارو و مکمل افزود: باوجود همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه در تامین ارز دارو، به دلیل تحریم ها، امکان انتقال ارز میسر نشده و با رایزنی‌های بسیار بخشی از ارز اختصاص یافته و در ماه جاری براب تهیه مواد اولیه و دارو انتقال می‌یابد.

وی افزود: باید همه تلاشمان را در راستای کمک به شرکت‌های تولیدی و وارد کننده شیرخشک انجام دهیم تا مشکلات مردم در دسترسی به دارو و شیرخشک به حداقل برسد.

دومین همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک روزهای هفتم و هشتم آبان ماه در محل هتل ارگ یزد پیگیری می‌شود.

منبع ایرنا