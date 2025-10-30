در موجی از تبلیغات غیرمتعارف، شعار‌ها و برنامه‌های برخی نامزد‌های انتخابات پارلمان عراق در شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تبلیغات انتخاباتی اخیر در عراق با موج گسترده‌ای از جنجال و تمسخر رو‌به‌رو شده است. این وضعیت پس از آن رخ داد که شعار‌ها و برنامه‌های برخی نامزد‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبدیل به سوژه‌های طنز شدند، که نشان‌دهنده شکاف میان طبقه سیاسی و رای‌دهندگان عراقی است.

این کمپین‌ها مملو از اتفاقات غیرمتعارف بود، مثلا یکی از نامزد‌ها وعده داد در صورت پیروزی، ۱۵۰ جوان از طرفداران تیم رئال مادرید را به شرط «مستثنی کردن» هواداران بارسلونا، به ازدواج دربیاورد.

نامزد دیگری، به جای استفاده از تابلو‌های تبلیغاتی گران‌قیمت، کمپین انتخاباتی خود را روی پیاده‌رو آغاز کرد. یکی از نامزد‌ها از تصویر کریستیانو رونالدو، ستاره فوتبال، در تبلیغات خود استفاده کرد که سؤالاتی را درباره ارتباط ورزشکاران با فرآیند سیاسی ایجاد کرد.

برخی دیگر از نامزدها، از جمله تولیدکنندگان محتوا (Content Creators) که به تازگی وارد عرصه شده‌اند، وعده‌های خدماتی بسیار ساده مانند «تعویض ترانسفورماتور‌های برق و آسفالت خیابان‌ها» را مطرح کردند.

نوال الموسوی، پژوهشگر سیاسی عراقی ضعف کمیته انتخابات عراق در تعیین معیار‌های شفاف برای نامزدی را عامل ورود افرادی بدون سابقه سیاسی یا دانش کافی، مانند موثرین شبکه‌های اجتماعی، دانست.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی عراق ۲۰ آبان (۱۱نوامبر) برگزار خواهد شد. تعداد واجدین شرایط رای دادن بالغ بر ۲۱ میلیون نفر است که برای انتخاب نمایندگان خود از بین بیش از ۹ هزار نامزد از ۳۱ ائتلاف انتخاباتی پای صندوق های رای خواهند رفت. تعداد کرسی های پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی است و نمایندگان مجلس مسئول انتخاب رئیس جمهور کشور و تایید انتصاب نخست وزیر هستند.

منبع: اسکای نیوز

