یک نظرسنجی جدید که توسط مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین (PCPSR) انجام شده، نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی و غزه با خلع سلاح جنبش حماس مخالفند.
این مخالفت به ویژه در کرانه باختری شدید بود، جایی که تقریباً ۸۰ درصد مردم میخواهند شاخه نظامی حماس (گردانهای القسام) سلاحهای خود را حفظ کند.
این نظرسنجی همچنین نشان دهنده تردید گسترده نسبت به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و توانایی آن در پایان دادن به جنگ غزه است.
پیش از این، در یک جلسه محرمانه کمیته امور خارجی و امنیت کنست رژیم اسرائیل، منابع امنیتی عالیرتبه فاش کردند که فرض اولیه دستگاه امنیتی این رژیم این است که حماس سلاحهای خود را کنار نخواهد گذاشت. بر اساس گزارش این منابع، این ارزیابی منعکسکننده تردیدهای عمیق در سازمانهای امنیتی رژیم اسرائیل در مورد ادامه توافق آتشبس است، بهویژه در رابطه با خلع سلاح.
طبق طرح ترامپ، قرار است یک نیروی حافظ صلح بینالمللی در نوار غزه مستقر شود که کشورهای تشکیل دهنده آن و سازوکار آن همچنان مورد سوال است. برخی منابع میگویند این نیروها از کشورهای پاکستان، اندونزی و جمهوری آذربایجان خواهند بود. هرچند پاکستان رژیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و اندونزی به طور رسمی با آن روابط دیپلماتیک برقرار نکرده است.
منبع: قدس نیوز