باشگاه خبرنگاران جوان - «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان در شبکه ایکس ضمن ابراز خرسندی از دیدار با «مجید تختروانچی» معاون وزیر امور خارجه ایران، نوشت: در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راههای گسترش آن گفتوگو کردیم.
وزیر خارجه عمان در ادامه افزود: همچنین درباره تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر داشتیم و بار دیگر بر حمایت خود از حلوفصل منازعات از طریق گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز تاکید کردیم.
وزارت خارجه عمان هم با اشاره به این دیدار در شبکه ایکس نوشت: آقای بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه، امروز از جناب آقای مجید تختروانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور سیاسی، در چارچوب سفر ایشان به سلطنت عمان برای برگزاری یازدهمین دور گفتوگوهای سیاسی میان دو کشور، استقبال کرد.
وزارت امور خارجه عمان افزود: در این دیدار، روابط موجود میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ روابطی که بر پایه تمایل مشترک دو طرف برای توسعه زمینههای همکاری و شراکت و تقویت منافع متقابل به نفع ملتهای دو کشور استوار است.
همچنین در این دیدار، آخرین تحولات و رویدادهای منطقهای و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان خود درباره مسائل مختلف روز و بر حمایت از همه تلاشهای معطوف به حل منازعات از طریق گفتوگو و راههای مسالمتآمیز تاکید کردند؛ امری که در تحکیم پایههای امنیت و ثبات و تقویت مسیر دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر در منطقه نقشآفرین خواهد بود.