خادمان متفاوت امام رضا (ع) در چایخانه حضرت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062f\u0631\u0648\u0645 \u062f\u0627\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0646\u0627\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n