باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خادمان متفاوت امام رضا (ع) در چایخانه حضرت + فیلم

خادمانی با قلب پاک و ارادتی ناب به امام رضا (ع) در چایخانه حرم مطهر ایشان خادمی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بچه‌های سندروم داون در حرم امام رضا (ع) خادمی کردند و صفحه رسمی حرم مطهر رضوی، تصاویری از ارادت ناب این خادمان به آن حضرت را به اشتراک گذاشته است.

مطالب مرتبط
خادمان متفاوت امام رضا (ع) در چایخانه حضرت + فیلم
young journalists club

تقدیر خادمان نوجوان امام رضا(ع) از پرستارها + فیلم

خادمان متفاوت امام رضا (ع) در چایخانه حضرت + فیلم
young journalists club

حرف دل حاج علی ملائکه با زائران امام رضا(ع) + فیلم

خادمان متفاوت امام رضا (ع) در چایخانه حضرت + فیلم
young journalists club

شهید اسلامی نسب که بود؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دیپلماسی وارونه؛ خنجر همیشگی آمریکا در مذاکرات + فیلم
۱۶۹۹

دیپلماسی وارونه؛ خنجر همیشگی آمریکا در مذاکرات + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۴
هشدار سازمان های بین المللی در مورد خشکسالی در ترکیه + فیلم
۸۲۷

هشدار سازمان های بین المللی در مورد خشکسالی در ترکیه + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۴
نشانه های شعله ور شدن رقابت تسلیحات اتمی با تحریک‌های آمریکا + فیلم
۴۳۲

نشانه های شعله ور شدن رقابت تسلیحات اتمی با تحریک‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۱:۱۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خدایا حاجت همه دل های بی‌کس روا و امید به خانه ها برگردان
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
یا امام رضا
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
عالی
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
صل الله علیک یا علی بن موسی الرضا
۱
۵
پاسخ دادن