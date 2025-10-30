معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ گفت: یک مرکز غیرمجاز دپوی پسماند در روستای علی‌آباد قاجار واقع در جنوب شهر شناسایی و یک هزار و ۴۸۰ گیلوگرم ضایعات از این مرکز جمع آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شهرداری تهران، مهدی احمد مهرابی روز پنج شنبه بیان داشت: در پی اجرای طرح نظارت و ساماندهی مراکز جمع‌آوری ضایعات، یکی از مراکز غیرمجاز فعال در محدوده ناحیه چهار شناسایی و نسبت به جمع‌آوری و انتقال ضایعات آن اقدام شد. این مرکز واقع در روستای علی‌آباد قاجار، محل دپوی یک هزار و ۴۸۰ کیلوگرم انواع ضایعات بود که پس از شناسایی، ضایعات آن به مراکز مجاز منتقل شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای ارتقای بهداشت محیط، حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته است.

مهرابی با تأکید بر استمرار اجرای طرح برخورد با مراکز فاقد مجوز در سطح نواحی منطقه، اظهار داشت: شهرداری منطقه ۱۹ با همکاری عوامل نواحی، ضمن پایش مستمر نقاط آلوده و محل‌های دپوی غیرمجاز، با هرگونه فعالیت فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد کرد.

وی گفت: شهروندان می‌توانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری منطقه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم در اسرع وقت انجام شود.

