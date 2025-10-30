شهروندخبرنگار ما فیلمی از نخستین اجرای گروه سرود هلال منیر در بافت چند صدایی شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین اجرای گروه سرود هلال منیر در بافت چند صدایی درسالن همایش شهدای دولت فرمانداری شهرستان آران وبیدگل استان و بیدگل برگزار شد. اجرای این طرح که برای نخستین بار در قالبی چندصدایی (پلی فونیک) ایرانی شکل گرفته و جلوه‌ای نو از توان آوازی نوجوانان این دیار را به نمایش گذاشت. هدف از این اجرا، تلفیق دانش موسیقایی با ریشه‌های آوایی ایرانی، پرورش مهارت‌های شنیداری و همخوانی جمعی در نوجوانان و خلق تجربه‌ای نو از چندصدایی ایرانی در سنین پایین‌تر است. حضور گرم و دلگرم‌کننده مسئولان محترم، هنرمندان، خانواده‌های گرامی و دوست‌داران فرهنگ و موسیقی ایرانی، مایه مباهات و انگیزه‌ای برای تداوم مسیر هنری این گروه خواهد بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

