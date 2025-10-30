باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با «بختیار حکیم‌اف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر ایران با اشاره به پویایی همکاری‌ها میان ایران و روسیه در چارچوب برنامه‌ها و فعالیت‌های شانگهای، از رویکرد مثبت روسیه در پیشبرد ابتکارات ایران در این سازمان تشکر کرد.

در این دیدار مقدمات و برنامه‌ریزی مرتبط با نشست آتی نخست وزیران کشور‌های عضو شانگهای در مسکو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، آخرین وضعیت برنامه‌ها و رویداد‌ها در قالب سازمان شانگهای و ساختار‌های وابسته به آن، بویژه مواردی که در ایران و روسیه برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفت و دو طرف بر مشارکت فعال و متقابل در این رویداد‌ها تاکید کردند.

گفتنی است، اجلاس سالانه نخست وزیران کشور‌های عضو، ناظر و شریک گفت‌وگوی شانگهای طی روز‌های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه در مسکو برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا