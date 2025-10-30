در دیدار دیپلمات‌های ایران و روسیه، مقدمات و برنامه‌ریزی مرتبط با نشست آتی نخست وزیران کشور‌های عضو شانگهای در مسکو مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با «بختیار حکیم‌اف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

سفیر ایران با اشاره به پویایی همکاری‌ها میان ایران و روسیه در چارچوب برنامه‌ها و فعالیت‌های شانگهای، از رویکرد مثبت روسیه در پیشبرد ابتکارات ایران در این سازمان تشکر کرد.

در این دیدار مقدمات و برنامه‌ریزی مرتبط با نشست آتی نخست وزیران کشور‌های عضو شانگهای در مسکو نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

علاوه بر این، آخرین وضعیت برنامه‌ها و رویداد‌ها در قالب سازمان شانگهای و ساختار‌های وابسته به آن، بویژه مواردی که در ایران و روسیه برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفت و دو طرف بر مشارکت فعال و متقابل در این رویداد‌ها تاکید کردند.

گفتنی است، اجلاس سالانه نخست وزیران کشور‌های عضو، ناظر و شریک گفت‌وگوی شانگهای طی روز‌های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه در مسکو برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ایران و روسیه ، دیپلمات
خبرهای مرتبط
توافق جامع ایران و روسیه می‌تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند
بررسی دلایل ترافیک سیاسی و دیپلماتیک این روزها میان ایران و روسیه
دستور کار مشترک تهران - مسکو
ولایتی: ایران، چین و روسیه نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
آخرین اخبار
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند
رایزنی ایران و روسیه درباره نشست نخست‌وزیران شانگهای در مسکو
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
دریادار سیاری: پدافند غیرعامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است
تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای و مترو
جهش اقتصادی با دیپلماسی استانی
عراقچی: قهرمانی‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران است
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
اعطای درجه سپهبدی به شهید غلامعلی رشید
بازدید پزشکیان از خطوط راه آهن حومه‌ای استان تهران
کیفیت پایین مدارس دولتی شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان طبقات مختلف را عمیق‌تر می‌کند
بقائی: گروسی کاملا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است
اسرائیل با حمله به صداوسیما به‌دنبال ایجاد سردرگمی در کشور بود/ رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان