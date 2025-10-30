دفتر رسانه‌ای غزه، اسرائیل را به پنهان‌کاری جنایات متهم و اعلام کرد ۶۹ درصد قربانیان زن و کودک هستند و تنها در ۱۲ ساعت ۱۰۹ فلسطینی شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر رسانه‌ای دولت در غزه در بیانیه‌ای امروز پنجشنبه اعلام کرد که ۶۹ درصد از قربانیان، زنان و کودکان هستند. رژیم تروریستی اسرائیل به کارزار خود برای انتشار اطلاعات نادرست ادامه می‌دهد تا جنایات خود در غزه را سرپوش بگذارد.

این بیانیه افزود: اشغالگران اسامی و عکس‌های جعلی و دروغین از جمله افرادی که هنوز زنده هستند را منتشر کرده‌اند. این اقدام بخشی از دستکاری عمدی رسانه‌ای برای توجیه حملاتشان است.

دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد که در ۱۲ ساعت گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل مرتکب قتل‌عام‌هایی شده که منجر به شهید شدن ۱۰۹ فلسطینی شده است. قربانیان شامل ۵۲ کودک، ۲۳ زن، ۴ فرد سالخورده و ۷ فرد دارای معلولیت هستند.

این بیانیه، کشتار جمعی و اطلاع‌رسانی نادرست رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم می‌کند، این رژیم تروریستی و دولت‌های همدست با آن را کاملا مسئول می‌داند و از آمریکا میانجی‌ها و شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که برای اجرای آتش‌بس و حفاظت از غیرنظامیان در غزه اقدام کنند.

شایان ذکر است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل پس از کشتن ده‌ها نفر، روز چهارشنبه اعلام کرد که طبق دستورالعمل‌های سران سیاسی، به آتش‌بس بازمی‌گردد. حماس، این رژیم تروریستی را به جعل «بهانه‌های دروغین» برای از سرگیری تجاوز در غزه متهم کرد.

آمریکا نیز با وجود نقض آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل، از آن حمایت کرد و بر حق این رژیم تروریستی برای دفاع از خود تاکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که آتش‌بس با وجود حملات «در معرض خطر نیست»!

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، شهدای غزه
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
الهی دنیا ومردم دنیا برای این قتل وعام کاری از دستشان نمی آیتد چون سردمداران فرعونند خودت دست بکار شو وریشه طلم را بکن
۰
۱
پاسخ دادن
