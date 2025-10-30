ترکیب تراکتور برای دیدار با پرسپولیس مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس و تراکتور از ساعت ۱۸ امروز (پنجشنبه) در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم می‌روند.

اسکوچیچ سرمربی تراکتور تیمش را با ترکیب علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، سدلار، هلیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، مهدی هاشم‌نژاد، لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده راهی میدان می‌کند.

همچنین کریم باقری در غیاب اوسمار، پرسپولیس را با ترکیب پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین کنعانی، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی علیپور، فرشاد احمدزاده، محمد عمری، مسعود کاظمیان، مارکو باکیج، سرژ اوریه مقابل تراکتور قرار داده است.