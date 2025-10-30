عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند

وزیر امور خارجه ایران گفت: «قدرت دیپلماسی بخشی از قدرت دفاعی کشور است و دیدیم وقتی میدان نظامی و دیپلماسی هم راستای هم حرکت کردند دشمنان را متوقف کردند.»

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار امروز، پنجشنبه با حجت الاسلام و المسلمین «احمد مطهری اصل» نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به قدرت نیرو‌های مسلح تصریح کرد «آنچه کشور را حفظ می‌کند قدرت ملی و نیرو‌های مسلح هستند که دیپلمات‌ها با اتکا به آنها در میدان‌ها حضور می‌یابند. قدرت دیپلماسی بخشی از قدرت دفاعی کشور است و دیدیم وقتی میدان نظامی و دیپلماسی هم راستای هم حرکت کردند دشمنان را متوقف کردند.»

حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل هم در این دیدار با قدردانی از رویکرد مجاهدانه دستگاه دیپلماسی کشور بر جایگاه محوری رهبری در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش‌های وزارت امور خارجه افزود: «کار در حوزه دیپلماسی از دشوارترین مسئولیت‌هاست، زیرا تعامل با دشمنی صورت می‌گیرد که هدفش تجزیه و تضعیف ایران است. در چنین شرایطی، وحدت و تبعیت از مواضع رهبری شرط اصلی موفقیت دستگاه سیاست خارجی است.»

۲۲:۱۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
البته آقای عراقچی فراموش نکنید که در میانه دیپلماسی به کشور حمله شد و این قدرت میدان بود که موجب پشیمانی دشمن و تقاضای آتش بس شد و اگر قدرت میدان نبود وضعیت امروز مادر ایران از لبنان و غزه بهتر نبود بلکه شاید هم بدتر بود.
۱۹:۲۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
واقعا؟!!! میدان که به خوبی کارش رو انجام داد اما دیپلماسی فریب خورده مذاکره که به حمله دشمن ختم شد که دیگه گفتن نداره جناب!!! عجب!!!
