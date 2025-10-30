باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارولین ویلمن، هماهنگ‌کننده پروژه‌های پزشکان بدون مرز (Doctors Without Borders) در غزه، امروز هشدار داد که رژیم تروریستی اسرائیل همچنان از کمک‌های بشردوستانه به عنوان سلاح جنگی علیه غزه استفاده می‌کند.

ویلمن در ادامه گفت که وضعیت انسانی در این منطقه بهبود چندانی نداشته و کمبود آب و سرپناه همچنان ادامه دارد.

انجمن امداد پزشکی در غزه اعلام کرد که نظام درمانی به شکلی غیرقابل جبران در حال فروپاشی است. این انجمن هشدار داد که تقریبا نیمی از بیماران کلیوی در این منطقه به دلیل محاصره تحمیل شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.

پیش از این دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه، با بیان اینکه این وزارتخانه با کمبود منابعی مواجه شده که در تاریخ نوار غزه سابقه نداشته است، خواستار گشایش فوری گذرگاه‌ها و پایبندی رژیم اشغالگر به توافقات مربوط به ورود کمک‌های انسانی شد.

از سویی دیگر دکتر عائد یاغی، مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه، با اعلام ویرانی کامل زیرساخت خدمات درمانی در این منطقه، گفت: «ما با موارد متعدد سوء‌تغذیه رو‌به‌رو هستیم که همچنان نیازمند پیگیری و درمان هستند. در حال حاضر هیچ نظام درمانی سالمی در غزه باقی نمانده است.»

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز