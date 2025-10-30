مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: با آغاز بهره‌برداری طرح فاضلاب روستایی شهرک کهک در شهرستان زهک ۱۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ فرهاد سرگلزایی در جریان بازدید هاشم خمر، عضو هیئت‌مدیره و مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های آب و فاضلاب کشور، از سامانه تصفیه‌خانه فاضلاب روستای کهک گفت: این تصفیه‌خانه با ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ مترمکعب و با استفاده از روش پیشرفته لجن فعال احداث شده و تأمین مالی آن با مساعدت جمهوری کره صورت گرفته است.

سرگلزایی افزود: تاکنون برای اجرای این پروژه ۲۴ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل کامل طرح، حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

او در ادامه با اشاره به طرح جمع‌آوری فاضلاب روستایی کهک بیان کرد: این طرح شامل سه ایستگاه پمپاژ فعال است. در حال حاضر ۸۰۰ فقره اشتراک فاضلاب نصب شده که بخشی از آنها هنوز به شبکه متصل نشده‌اند. همچنین در مجموع ۲۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده و تنها بیش از یک کیلومتر از مسیر باقی مانده است.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پساب خروجی این تصفیه‌خانه پس از طی مراحل تصفیه برای آبیاری فضای سبز دانشگاه و دهیاری روستای کهک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

