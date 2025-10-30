باشگاه خبرنگاران جوان _ در این دیدار که عصر روز پنجشنبه ۸ آبان در ورزشگاه پوریای ولی تالش برگزار شد، شاگردان رضا رجبی با نتیجه شش بر صفر مغلوب میزبان خود شدند تا آخرین حضورشان در این دوره از مسابقات پایان یابد.

بر اساس اعلام رسانه رسمی باشگاه استقلال سیستان و بلوچستان، این تیم در غیاب شش بازیکن خود که به علت مصدومیت و سرماخوردگی در سفر حضور نداشتند، به میدان رفت. در نیمه نخست، میزبان یک گل به ثمر رساند و در نیمه دوم با برتری قاطع بازی را به پایان رساند.

استقلال پیش از این در مرحله دوم جام حذفی، تیم ملوان بوشهر را در زاهدان شکست داده بود و با انگیزه صعود به مراحل بالاتر راهی شمال کشور شده بود.

با حذف استقلال، تنها نماینده باقی مانده فوتبال سیستان و بلوچستان در رقابت‌های جام حذفی، تیم آکادمی بلوچ چابهار است که روز جمعه ۹ آبان در قشم به مصاف تیم شناورسازی این شهر می‌رود.

