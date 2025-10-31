ولایتمدار می‌گوید به‌عنوان یک فرد امنیتی به دوستان صداوسیما عرض می‌کنم تا می‌توانید ضرایب امنیتی را بالا ببرید، چون همچنان برای صهیونیست‌ها یک هدف هستید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل مبنی بر اینکه حمله به صداوسیما با هدف «آسیب‌رسانی به توانایی حاکمیت ایران برای ارتباط با مردم» و «تضعیف دامنه فرماندهی و ثبات حکومت» طراحی شده بود، گفت: اینکه رژیم کودک‌کش صهیونی از صداوسیما و قدرت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران واهمه دارد و در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه به آن شکل فجیع در جلوی چشم تمام دنیا ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را مورد هدف قرار داد و این آبروریزی و رسوایی را برای خودش ایجاد کرد به این علت است که آنها از آگاه شدن مردم واهمه دارند.

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد: اگر رژیم صهیونی تا الان حیات داشته به این دلیل بوده که سانسور کرده و به مردم دروغ گفته و مسائل را وارونه جلوه داده و با هژمونی رسانه‌ای که دارد توانسته افکار عمومی را مدیریت کند.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: هر چیزی که افکار عمومی را بتواند به‌طور صحیح هدایت کند و اقدامات وارونه آنها را به‌طور واقعی جلوه دهد باعث می‌شود احساس خطر آنها چندبرابر شود که به لطف خدا مخاطبان صداوسیما به‌دلیل صداقت در گفتار به مراتب افزایش پیدا کرده، چون واقعیات را بلافاصله با مردم در میان می‌گذارد و این باعث وحشت شدید رژیم صهیونیستی شده است.  

ولایتمدار تاکید کرد: به‌عنوان یک فرد امنیتی به دوستان صداوسیما عرض می‌کنم تا جایی که می‌توانید ضرایب امنیتی را بالا ببرید، چون شما همچنان برای دشمن صهیون یک هدف هستید و آنها دوست ندارند صدای شما شنیده شود البته رژیم صهیونی خود را با این اقدامات مضمحل کرده و از بین خواهد رفت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

واین در حالی است که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین 200 تا 250 کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
از سال 1917 تاکنون در هر جای خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون در هر جای جهان جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
شرم و حیا هم نمی کنند تلفن و گاز و برق و آب هرکدام دیر می شود اخطار می دهند ولی بخشی از حقوق فروردین هنوز پرداخت نشده خجالت هم نمی کشند
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز 9 آبان 1404 09:16 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
عملکرد مجلس متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
عملکرد نمایندگان در خانه ملت متأسفانه به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
امروز 9 آبان 1404 - 09:10 هست که چرا هنوز برای برخی از بازنشستگان معوقات پرداخت نشده است ؟ بودجه هست اما 100 درصد فقط مدیریت نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
