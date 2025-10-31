باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل مبنی بر اینکه حمله به صداوسیما با هدف «آسیب‌رسانی به توانایی حاکمیت ایران برای ارتباط با مردم» و «تضعیف دامنه فرماندهی و ثبات حکومت» طراحی شده بود، گفت: اینکه رژیم کودک‌کش صهیونی از صداوسیما و قدرت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران واهمه دارد و در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه به آن شکل فجیع در جلوی چشم تمام دنیا ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را مورد هدف قرار داد و این آبروریزی و رسوایی را برای خودش ایجاد کرد به این علت است که آنها از آگاه شدن مردم واهمه دارند.

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد: اگر رژیم صهیونی تا الان حیات داشته به این دلیل بوده که سانسور کرده و به مردم دروغ گفته و مسائل را وارونه جلوه داده و با هژمونی رسانه‌ای که دارد توانسته افکار عمومی را مدیریت کند.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: هر چیزی که افکار عمومی را بتواند به‌طور صحیح هدایت کند و اقدامات وارونه آنها را به‌طور واقعی جلوه دهد باعث می‌شود احساس خطر آنها چندبرابر شود که به لطف خدا مخاطبان صداوسیما به‌دلیل صداقت در گفتار به مراتب افزایش پیدا کرده، چون واقعیات را بلافاصله با مردم در میان می‌گذارد و این باعث وحشت شدید رژیم صهیونیستی شده است.

ولایتمدار تاکید کرد: به‌عنوان یک فرد امنیتی به دوستان صداوسیما عرض می‌کنم تا جایی که می‌توانید ضرایب امنیتی را بالا ببرید، چون شما همچنان برای دشمن صهیون یک هدف هستید و آنها دوست ندارند صدای شما شنیده شود البته رژیم صهیونی خود را با این اقدامات مضمحل کرده و از بین خواهد رفت.