۴۵ روستای منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه (هشتم آبان) به شبکه گاز سراسری متصل شدند و عملیات اجرایی گازرسانی به ۲۵۷ روستای دیگر این منطقه نیز آغاز شد.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم آغاز عملیات گازرسانی به ۲۵۷ روستای منطقه سیستان در محل روستای «قلعه نو» شهرستان زهک، گفت: این پروژه با اعتبار بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

هوشنگ صیدالی افزود: گازرسانی به ۴۵ روستای منطقه سیستان نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های این شرکت برای توسعه شبکه گاز گفت: همکاران ما در حال بررسی و برنامه‌ریزی گازرسانی به سایر روستا‌های واجد شرایط در شهرستان‌های حوزه سیستان هستند تا در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ای شرکت ملی گاز و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، این طرح‌ها نیز اجرایی شود.

صیدالی تصریح کرد: تلاش می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت فراهم بودن شرایط و منابع، بقیه روستا‌های واجد شرایط نیز از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در مناطقی که امکان گازرسانی وجود ندارد، استفاده از سایر انرژی‌ها مشابه برخی از مناطق دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد.

منبع شرکت گاز سیستان و بلوچستان