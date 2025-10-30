۴۵ روستای منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه (هشتم آبان) به شبکه گاز سراسری متصل شدند و عملیات اجرایی گازرسانی به ۲۵۷ روستای دیگر این منطقه نیز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم آغاز عملیات گازرسانی به ۲۵۷ روستای منطقه سیستان در محل روستای «قلعه نو» شهرستان زهک، گفت: این پروژه با اعتبار بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا میشود.
هوشنگ صیدالی افزود: گازرسانی به ۴۵ روستای منطقه سیستان نیز با هزینهای بالغ بر ۱۳۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به برنامهریزیهای این شرکت برای توسعه شبکه گاز گفت: همکاران ما در حال بررسی و برنامهریزی گازرسانی به سایر روستاهای واجد شرایط در شهرستانهای حوزه سیستان هستند تا در چارچوب سیاستهای توسعهای شرکت ملی گاز و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، این طرحها نیز اجرایی شود.
صیدالی تصریح کرد: تلاش میشود تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت فراهم بودن شرایط و منابع، بقیه روستاهای واجد شرایط نیز از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شوند.
وی افزود: در مناطقی که امکان گازرسانی وجود ندارد، استفاده از سایر انرژیها مشابه برخی از مناطق دیگر در دستور کار قرار میگیرد.
منبع شرکت گاز سیستان و بلوچستان