مدیر سوله ماهی‌فروشان چابهار گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز و رونق صید در سواحل دریای عمان، روزانه بین پنج تا ۱۰ تُن انواع ماهی خوراکی توسط صیادان چابهار صید و به بازار‌های داخل و خارج سیستان و بلوچستان عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عبدالغنی صالح‌زهی  اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و مساعد شدن شرایط جوی در سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان، صید ماهیان تازه‌خوری در این منطقه رونق گرفته است.

وی افزود: روزانه بین پنج تا ۱۰ تُن ماهی از گونه‌های مختلف توسط صیادان چابهار صید و به بازار‌های مصرف محلی و خارج سیستان و بلوچستان عرضه می‌شود.

مدیر سوله ماهی‌فروشان چابهار با بیان اینکه فاصله کوتاه صیدگاه تا بازار مصرف به حفظ تازگی و کیفیت ماهیان کمک می‌کند، ادامه داد: شیرماهی، شوریده، سرخو، کُددم سیاه، کُددم زرد، حلوا و صارم از جمله گونه‌هایی هستند که بیشترین تقاضا را در بازار دارند.

به گفته وی، استفاده صیادان از روش قلاب و صید هدفمند در آب‌های عمیق، نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزیان دریای عمان داشته است.

صالح زهی بیان کرد: سیستان و بلوچستان با برخورداری از بیش‌از ۴۰ هزار شناور صیادی سبک و سنگین و چهار هزار صیاد، بزرگ‌ترین ناوگان صیادی کشور را در اختیار دارد و صید پائیزه سالانه سهم مهمی در معیشت و اشتغال مردم این خطه ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آبزی‌پروری در سواحل مشکُران بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال است بطوریکه تاکنون در این حوزه بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده و جنوب سیستان و بلوچستان را پیشرو در تولید و اشتغال کرده است.

منبع شیلات جنوب سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: ماهی فروشان ، شیلات سیستان وبلوچستان
خبرهای مرتبط
تور بازار ماهی فروشان یاسوج ماهی نمی‌گیرد!
بازار ماهی فروشان در آستانه عید نوروز + فیلم
پروژه پرورش ماهی در قفس کنارک امسال به بهره‌برداری می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال سیستان و بلوچستان از جام حذفی کنار رفت
دولت به جد پیگیر تفویض اختیار به استانداران است
اتصال ۴۵ روستای منطقه سیستان به شبکه گاز
مرز باید فرصت باشد نه تهدید / تفویض اختیار به استانداران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی ضروری است
صیادان چابهار روزانه تا ۱۰ تُن ماهی تازه به بازار عرضه می‌کنند
بهره‌مندی ۱۰ هزار نفر از اولین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز حل مشکلات مردم است
آخرین اخبار
هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز حل مشکلات مردم است
دولت به جد پیگیر تفویض اختیار به استانداران است
صیادان چابهار روزانه تا ۱۰ تُن ماهی تازه به بازار عرضه می‌کنند
اتصال ۴۵ روستای منطقه سیستان به شبکه گاز
مرز باید فرصت باشد نه تهدید / تفویض اختیار به استانداران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی ضروری است
استقلال سیستان و بلوچستان از جام حذفی کنار رفت
بهره‌مندی ۱۰ هزار نفر از اولین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
دولت وفاق ملی با نگاه میدانی در پی رفع مشکلات سیستان است
پرونده محکومان مواد مخدر در کمیسیون عفو بررسی می شود
جابجایی حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک