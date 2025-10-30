باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالغنی صالحزهی اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و مساعد شدن شرایط جوی در سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان، صید ماهیان تازهخوری در این منطقه رونق گرفته است.
وی افزود: روزانه بین پنج تا ۱۰ تُن ماهی از گونههای مختلف توسط صیادان چابهار صید و به بازارهای مصرف محلی و خارج سیستان و بلوچستان عرضه میشود.
مدیر سوله ماهیفروشان چابهار با بیان اینکه فاصله کوتاه صیدگاه تا بازار مصرف به حفظ تازگی و کیفیت ماهیان کمک میکند، ادامه داد: شیرماهی، شوریده، سرخو، کُددم سیاه، کُددم زرد، حلوا و صارم از جمله گونههایی هستند که بیشترین تقاضا را در بازار دارند.
به گفته وی، استفاده صیادان از روش قلاب و صید هدفمند در آبهای عمیق، نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزیان دریای عمان داشته است.
صالح زهی بیان کرد: سیستان و بلوچستان با برخورداری از بیشاز ۴۰ هزار شناور صیادی سبک و سنگین و چهار هزار صیاد، بزرگترین ناوگان صیادی کشور را در اختیار دارد و صید پائیزه سالانه سهم مهمی در معیشت و اشتغال مردم این خطه ایفا میکند.
وی ادامه داد: توانمندیها و ظرفیتهای آبزیپروری در سواحل مشکُران بهترین فرصت برای سرمایهگذاری و تولید و اشتغال است بطوریکه تاکنون در این حوزه بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده و جنوب سیستان و بلوچستان را پیشرو در تولید و اشتغال کرده است.
منبع شیلات جنوب سیستان و بلوچستان