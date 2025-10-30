باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی، در سخنرانی خود آنچه را که «سیستم جهانی همدستی» در نسلکشی اسرائیل در غزه مینامد، محکوم کرد.
او غزه را «در چنگال محاصره، گرسنه و متلاشی» با صدها هزار فرد جان باخته یا مفقود توصیف کرد. او گفت جنایات (رژیم) اسرائیل تصادفی نیست، بلکه نتیجه یک «نظم جهانی استعماری» است که آن را مسلح، تأمین مالی و محافظت میکند، در حالی که آپارتاید آن به نسلکشی تبدیل شده است.
گزارشگر سازمان ملل در ادامه اشارات خود به جنایتهای متعدد رژیم اسرائیل گفت: «هزاران نفر مفقود، زیر آوار دفن شدهاند یا در سیاهچالهای اسرائیل ناپدید شدهاند؛ و با فرو نشستن گرد و غبار و ادامه آتشافروزی، بازماندگان به دنبال بقایای عزیزان خود میگردند، در حالی که اجسادی که مدتها توسط ارتش اسرائیل پنهان شده بودند، با نشانههایی از شکنجه و هتک حرمت بازگردانده میشوند. بسیاری در وضعیتی هستند که شناسایی آنها را غیرممکن میکند».
آلبانیزی همچنین به تجاوزات رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشاره کرده و افزود: «در کرانه باختری، استعمار تشدید میشود. نیروهای اسرائیلی حمله میکنند، دستگیر میکنند و مردم را میکشند، در حالی که شهرکنشینان روستاها را به آتش میکشند، درختان را ریشهکن میکنند و زمینهای بیشتری را تصرف میکنند. قتل عام پشت قتل عام».
گزارشگر سازمان ملل تاکید کرد که تکرر جنایات نمیتواند تصادفی باشد، بلکه نشات گرفته از حمایتهای غیراخلاقی برخی دولتها از این رژیم است. او گفت: «گزارش من بهروشنی نشان میدهد که این فجایع نه ناگهانیاند و نه تصادفی؛ بلکه حاصل دههها شکست اخلاقی و سیاسی در چارچوب نظم استعماریاند که با همدستی جهانی تغذیه میشود».
او کشورهای خارجی را در وضعیت کنونی مردم فلسطین مقصر دانست و اشاره کرد: «از رهگذر اقدامات غیرقانونی و چشمپوشیهای عمدی، بسیاری از دولتها در شکلگیری، حمایت و پشتیبانی از آپارتاید نظامی اسرائیل نقش داشتهاند و اجازه دادهاند پروژه استعماری آن به جنایت نسلکشی تبدیل شود که بزرگترین جنایت علیه مردم بومی فلسطین است».
آلبانیزی در ادامه صحبتهای خود، وضعیت کنونی در غزه و کرانه باختری را ریشهیابی کرده و آن را ترکیبی از همکاریهای سیاسی، نظامی و تجارت کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا با رژیم اسرائیل دانست. او گفت: «چگونه به اینجا رسیدیم؟ نخست، دیپلماسی. نهادهای دیپلماتیکی که قرار بود حافظ صلح باشند، به ابزاری برای توجیه و پیشبرد این نسلکشی تبدیل شدهاند. غیرانسانی نشان دادن فلسطینیها به اسرائیل اجازه داده است ادعای دروغین «دفاع از خود» را مشروع جلوه دهد».
او ادامه داد: «کشورهایی که جرأت کردهاند در برابر این روند بایستند، مانند آفریقای جنوبی، نیکاراگوئه یا نروژ و از مسیر نهادهای بینالمللی همچون دیوان بینالمللی دادگستری یا دادگاه کیفری بینالمللی اقدام کردهاند، با فشارهای سنگینی روبهرو شدهاند».
گزارشگر سازمان ملل افزود: «دوم، روابط نظامی. سلاحها، اطلاعات و آموزشهای مشترک، سوخت ماشین نسلکشی را تأمین کردهاند. آمریکا به تنهایی دوسوم واردات تسلیحاتی اسرائیل را تشکیل میدهد و در برخی کشورهای دیگر نیز آموزش و توسعه سلاحها و ابزارهای نظارتی ادامه دارد. تجهیزاتی که پیشتر بر روی فلسطینیها آزمایش شدهاند».
آلبانیزی در انتهای این بخش از صحبتهای خود، به نقش تجارت در گسترش جنایات اسرائیل اشاره کرد. او گفت: «در طول دو سال گذشته، صادرات اسرائیل به ۴۷۴ میلیارد دلار افزایش یافته و اقتصاد جنگی این رژیم را تقویت کرده است. با وجود دو سال نسلکشی، اتحادیه اروپا که به خاطر جنگ اوکراین بهسرعت روسیه را تحریم کرد، همچنان اصلیترین شریک تجاری اسرائیل باقی مانده است، حتی در زمینه کالاهای «دومنظوره»ای که میتوانند در زمینه نظامی مورد استفاده قرار گیرند. این مبادلات و تمامی توافقهای نظامی مرتبط باید فوراً تعلیق شوند».
گزارشگر سازمان ملل در انتهای صحبتهای خود، خواستار کنشگری جهانی شد و تاکید کرد: «بنابراین، دولتها باید آتشبس دائمی در غزه برقرار کنند تا خروج کامل اسرائیل از تمام سرزمینهای اشغالی فلسطین و برچیدن شهرکها تضمین شود. دوم، تمام روابط نظامی، تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل را تا زمانی که به نسلکشی، اشغال غیرقانونی و آپارتاید خود پایان دهد و آن را جبران کند، به حالت تعلیق درآورند؛ و سوم، کسانی را که در این جنایات دخیل بودهاند، از جمله کسانی که در طول نسلکشی در ارتش اسرائیل کار کرده و از آن سود بردهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهید. اینگونه است که ما شروع به گرامیداشت یاد کشتهشدگان میکنیم».
او به بیعملی نهادهای بینالمللی اشاره کرده و گفت: «و اگر شورای امنیت فلج شده است، این مجمع باید تحت عنوان «اتحاد برای صلح» با عزمی راسختر از همیشه عمل کند؛ و اینگونه است که ما به کرامت کسانی که زنده ماندهاند، احترام میگذاریم. باشد که چندجانبهگرایی جدیدی ظهور کند، نه فقط در ظاهر، بلکه یک چارچوب زنده از حقوق و کرامت باشد. نه برای عدهای اندک، بلکه برای بسیاری».
منبع: قدس نیوز