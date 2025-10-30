دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس در پایان با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته نهم لیگ برتر ایران، تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس امروز ساعت ۱۸ در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهید سلیمانی تبریز به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، سدلار، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، مهدی ترابی، مهدی شیری، هلیلوویچ، هاشم نژاد، لوشکیا، امیر حسین حسین زاده.

سرمربی: اسکوچیچ

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، سرژ اوریه، مرتضی پورعلی گنجی، حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی، محمد عمری، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، امین کاظمیان و علی علیپور.

سرمربی: کریم باقری

دقایق حساس بازی

دقیقه ۳: شوت محمد عمری از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۹: فرصت خطرناک برای دانیال اسماعیلی‌فر از سمت چپ روی غفلت مدافعان پرسپولیس که نیازمند دفع کرد و در ادامه آفساید گرفته شد.

دقیقه ۱۰: ضربه میلاد محمدی را مدافع تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: ارسال سروش رفیعی با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی به بیرون دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۱۸: ارسال ضربه ایستگاهی باکیچ به تیرک دروازه تراکتور خورد و به بیرون رفت.

دقیقه ۱۹: ضربه محمد عمری را بیرانوند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۰: ارسال ضربه کرنر کاظمیان را بیرانوند از محوطه جریمه تراکتور دور کرد.

دقیقه ۲۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن تراکتور را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۴: ضربه کرنر بازیکن خارجی تراکتور را پیام نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۲۷: امیر حسین حسین زاده با اشتباه اوریه صاحب توپ شد که ضربه اش را نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی تراکتور شد.

دقیقه ۳۵: ضربه محمدی را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۸: ضربه هاشم نژاد را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه یک دقیقه برای نیمه اول بازی گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ارسال اسماعیلی فر با برخورد به احمدزاده به کرنر رفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال ضربه کرنر بازیکن خارجی تراکتور را مدافع پرسپولیس دوباره به کرنر فرستاد، اما داور اجازه زدن ضربه کرنر را نداد و تراکتوری‌ها اعتراض کردند.

نیمه اول بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: ضربه علیپور را سدلار به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴۹: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۰: ضربه فنی محمد عمری بازیکن پرسپولیس را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۷: ضربه امیر حسین حسین زاده را نیازمند دفع کرد و در ادامه ضربه اسماعیلی فر به کنار دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۷۰: ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را مدافع تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷۱: ارسال اوریه با ضربه سر بازیکن پرسپولیس به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۷۴: ارسال ضربه کرنر بازیکن خارجی تراکتور با ضربه برگردان خلیل زاده به بیرون رفت.

دقیقه ۷۵: ضربه علیپور با برخورد به مدافع تراکتور به کرنر رفت، اما کمک داور آفساید بازیکن پرسپولیس را گرفت و VAR هم تایید کرد.

دقیقه ۷۸: مرتضی پور علی گنجی قبل از رسیدن توپ به هاشم نژاد خطا کرد و او با کارت زرد گرفت، اما داور بعد از بازبینی صحنه در VAR، کارت قرمز به او داد و این بازیکن از زمین مسابقه اخراج شد.

دقیقه ۸۰:ارسال هاشم نژاد با ضربه سر سدلار با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۸۴: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۵: شوت حسین کنعانی زادگان با اختلاف زیاد به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۸۷: ارسال اسماعیلی فر را مهدی ترابی نتوانست به خوبی توپ را بگیرد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۸۹: پرسپولیس با اشتباه میلاد محمدی توپ را از دست داد. شاگردان اسکوچیچ یک حرکت ترکیبی سریع را طرح‌ریزی کردند و هلیلوویچ توپ را به حسین‌زاده فرستاد تا این بازیکن با استپ و ضربه فوق‌العاده دروازه نیازمند را فرو بریزد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۷ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: ضربه ایستگاهی باکیچ وارد دروازه تراکتور شد و گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند.

درنهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.