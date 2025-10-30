رییس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مرزی به‌عنوان فرصت، خواستار تسریع در تفویض اختیار لازم به استاندار این خطه برای مدیریت هرچه بهتر و کارآمدتر امور مرزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ در نشست معتمدین حوزه سیستان با حضور وزیر دادگستری و هیئت همراه، رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مرزی به‌عنوان فرصت، خواستار تسریع در تفویض اختیارات لازم به استانداران برای مدیریت کارآمد امور مرزی شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی موحدی‌راد در این نشست که با حضور وزیر دادگستری، معاونان استاندار و جمعی از معتمدین و نخبگان محلی برگزار شد، اظهار کرد:

«متأسفانه در حالی که مرز می‌تواند به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، امروز به دلیل برخی مقررات و مصوبات دست‌وپاگیر، به تهدیدی برای استان تبدیل شده است.»

وی با اشاره به موقعیت ویژه سیستان و بلوچستان افزود:«استان ما با سه کشور عمان، پاکستان و افغانستان هم‌مرز است و دارای چندین بازارچه و گذر مرزی فعال است. می‌توان با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در حوزه تبادلات مرزی، آثار خشکسالی و مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد؛ اما متأسفانه بخشی‌نگری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها مانع تحقق این هدف شده است.»

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد:

«در شورای تأمین مصوب می‌کنیم، اما گمرک و سایر دستگاه‌ها هرکدام ساز جداگانه‌ای می‌زنند. اگر قرار است از فرصت مرز استفاده کنیم، نیاز به دستورالعمل، شیوه‌نامه یا بخشنامه مکتوب از سوی رئیس‌جمهور یا وزرای مربوطه وجود دارد تا استانداران بتوانند با پشتوانه قانونی و قاطعیت ورود کنند.»

 

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات محلی به‌صورت شفاهی به استانداران اعلام می‌شود، تصریح کرد:

«تا زمانی که این دستورات به‌صورت رسمی و مکتوب ابلاغ نشود، دستگاه‌های نظارتی ممکن است بعدها مانع اجرای تصمیمات شوند. لذا از دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر موضوع تفویض اختیارات به استانداران را سامان‌دهی کند تا استان‌ها بتوانند متناسب با شرایط بومی خود تصمیم‌گیری کنند.»

 

در پایان، رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر حمایت کامل مجموعه قضایی از استاندار و مدیران اجرایی استان خاطرنشان کرد:

«با تفویض اختیار و تصمیم‌گیری در سطح استان، بسیاری از مشکلات مرزی، اقتصادی و معیشتی مردم قابل حل است و این امر می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق کشور نیز باشد.»

منبع روابط عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان

