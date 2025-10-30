قانونمند شدن حوزه معدن نیازمند همکاری صمت و اداره مالیات است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مهدی سیفی باغی خانی افزود: بخش زیادی از معادن فعال استان خوشبختانه در زمینه امور مالی و ارائه گزارش‌های استخراج به بهترین شکل ممکن ورود کرده‌اند و معادن غیر فعالی که دارای نقص اطلاعاتی هستند باید از طریق سامانه کاداستر نسبت به رفع نواقص خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که بهره‌برداران معادن به صورت قانونمند رفتار کنند، از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد و تحقق این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در بین فعالان معدنی است.

معاون امور معادن اداره کل صمت کردستان در پایان تأکید کرد: ساماندهی و قانونمند شدن حوزه معادن استان تنها با همکاری و تعامل مؤثر میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.