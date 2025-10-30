رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر از افزایش دویست برابری بودجه و اعتبار آبیاری فضای سبز در شهرداری تهران نسبت به چهار سال گذشته خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی انجمن زنان هم آفرین مدیریت شهری، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ در همایش بحران کم آبی و فضای سبز شهری که با حضور فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، پیر هادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر، عبادتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر و جمعی از فعالین محیط زیست، متخصصین و کارشناسان حوزهی خدمات شهری شهرداری، در مجموعه ایوان شمس برگزار شده بود، بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای ناظر در شهر برای صیانت از محیط زیست و فضای سبز شهری تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش ضمن بیان اینکه منطقه سه با سرانه شانزده و نیم مترمربع جز مناطق برخوردار شهر تهران از منظر فضای سبز شهری است، به تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین آب برای فضای سبز شهری از جمله هوشمند سازی سیستم آبیاری بوستانها اشاره داشت.
در ادامه مهدی پیر هادی، خواستار ورود نهادهای مسئول به مقوله چالشهای موجود در ایجاد و حفظ چاههای آب برای فضای سبز شهری شد.
وی همچنین در خصوص رفع چالشهای موجود برای چاههای آب مورد نیاز فضاهای سبز تأکید کرد: دولت و شهرداری تهران باید همراه وهمگام با سیاستگذاران مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در خصوص مدیریت آب و چالشهای موجود مرتبط با این حوزه در شهر حرکت کرده و موانع را یک به یک رفع نمایند.
نحوه مدیریت حوزه آبهای زیر زمینی در کشور نا کار آمد است
عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه مدیریت در حوزه آبهای زیر زمینی و ذخیره سازی آن در ایران در قیاس با سایر کشورها بسیار ناکار آمد و غیر اصولی است.
فلسفی از شیوه مدیریت در حوزه آبهای زیر زمینی و ذخیره سازی آن در کشورمان انتقاد کرد.
وی در ادامه سخنان خویش ضمن تقدیر از برگزاری این همایش که به نوبه خود میتواند نقش مؤثری در کشور داشته باشد، خواستار تداوم همکاری کمیته خدمات شهری این تشکل به عنوان یک بازوی مشورتی با کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شد و تأکید کرد خانه ملت همواره از طرحهای علمی، عملیاتی و میدانی حمایت خواهد کرد.