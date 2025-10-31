باشگاه خبرنگاران جوان- رویداد ملی «جامعه‌پرداز» با هدف ارتقای فرهنگ خانواده‌محور و جمعیت‌محور و ترویج الگوی زیست مؤمنانه با حضور سردار محمدعلی جعفری، مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه‌الله (عج)، و بیش از دو هزار فعال مردمی و کنشگر حوزه خانواده و جمعیت در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در سخنانی با اشاره به نقش مهم گروه‌های مردمی در حل مسائل اساسی کشور اظهار داشت:اگر ما مدافع سلامت، مدافع حرم و مدافع وطن داریم، فعالان خانواده و جمعیت، مدافعان فردای ایران هستند. آنان با وجود کمبود حمایت‌ها و امکانات، با اراده‌ای پولادین و احساس مسئولیت وارد میدان شده‌اند.

وی با بیان اینکه مردمی بودن، ویژگی اصلی این مجموعه‌هاست، افزود: چهره واقعی مشارکت مردم و کنشگری میدانی را در میان این گروه‌ها می‌توان دید. آنها با نگاه تخصصی و کارشناسی وارد مسائل شده‌اند، نه صرفاً با شعار و فضاسازی.

قمی تصریح کرد: اگر پشتیبانی جدی‌تری از سوی مسئولان صورت گیرد، توان این گروه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. اما اصل حرکت در مردمی بودن و تکیه بر ایمان و فرهنگ ایرانی است که باعث استواری و ماندگاری آن می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به آینده جمعیت کشور عنوان کرد: گر روند فعلی ادامه یابد، در دهه‌های آینده با کاهش چشمگیر جمعیت مواجه خواهیم شد. این مسئله با آینده ملت و نهضت اسلامی پیوند خورده و هر دلسوزی باید به آن بیندیشد.

وی همچنین نقش محوری زنان را در ساخت جامعه برجسته دانست و گفت: زنان عنصر کلیدی در شکل‌گیری خانواده و جامعه هستند و باید سرمایه‌گذاری فرهنگی در این حوزه تقویت شود.

قمی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و فعالان مردمی، بر ضرورت شبکه‌سازی و هم‌افزایی میان گروه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر این مجموعه‌ها با هم مرتبط شوند، توانشان چند برابر می‌شود. ما خود را خادم شما می‌دانیم و موظف به حمایت از این حرکت‌های مردمی هستیم.